Der Pinglu-Kanal wird zur weiteren Stärkung der Schicksalsgemeinschaft von China und der ASEAN-Region beitragen

Nanning, China (ots/PRNewswire) - In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat

der gesamte Handel zwischen China und der ASEAN-Region ein Volumen von 4,7

Billionen RMB erreicht, ein Anstieg von 15,2 %, was 15,1 % des gesamten

chinesischen Außenhandels entspricht. Darunter ist der Export in die

ASEAN-Region um 22 % auf 2,73 Billionen RMB gestiegen und der Import aus der

ASEAN-Region beläuft sich auf 1,97 Billionen RMB, ein Anstieg um 6,9 %. China

und die ASEAN-Region sind eindeutig die größten Handelspartner des jeweils

anderen.



Mit dem Inkrafttreten der "Regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft"

(RCEP) eröffnet die Handels- und Investitionszusammenarbeit zwischen China und

der ASEAN-Region immer mehr Möglichkeiten. Es besteht kein Zweifel, dass der

gesamte Handel zwischen China und der ASEAN-Region auch weiterhin rasant wachsen

wird. Darüber hinaus unternimmt China beispiellose Anstrengungen, um sich auf

diese Entwicklung vorzubereiten, indem es in der autonomen chinesischen Region

Guangxi Zhuang, die an den ASEAN-Block angrenzt, den Pinglu-Kanal baut, um den

Warentransport zwischen China und der ASEAN-Region zu beschleunigen.