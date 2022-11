UNIVERSUM WACHSENDE KLUFT ZWISCHEN DEN WÜNSCHEN JUNGER TALENTE UND DEM, WAS ARBEITGEBER BIETEN KÖNNEN

Stockholm (ots/PRNewswire) - Eine neue Studie zeigt, dass Studierende der

Vergütung und der Qualität des Arbeitslebens Priorität einräumen, während der

Wunsch nach "herausfordernder Arbeit" sinkt. Werden Einstellungsverhandlungen in

Zukunft schwieriger?



STOCKHOLM, 2. November 2022 /PRNewswire/ - Die Rangliste der World's Most

Attractive Employers (WMAE) von 2022 verdeutlicht die zunehmende Diskrepanz

zwischen den Berufserwartungen von Studierenden und dem, was Arbeitgeber in der

konjunkturellen Abkühlung bieten können. "Ein wettbewerbsfähiges Gehalt" und ein

"hoher zukünftiger Verdienst" sind jetzt zwei der drei wichtigsten Prioritäten

für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens und der IT -

und gehören zu den am schnellsten wachsenden Prioritäten.