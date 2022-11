Logistikunternehmen kämpfen mit Personalmangel - Lucas Fischer erklärt, wie Unternehmen sich von diesem Problem lösen und geeignete Mitarbeiter finden (FOTO)

Gera (ots) - Lucas Fischer ist der Gründer und Geschäftsführer der Agentur

MediaRecruiting. Mit seinem Team hilft er Transport- und Logistikunternehmen

dabei, offene Stellen zu besetzen. Dank seiner zeitgemäßen digitalen Strategie

macht er Unternehmen schnell wieder mobil. Worauf es beim Recruiting-Prozess

ankommt und was Unternehmen selbst tun können, verrät er im Folgenden.



Der Versandhandel boomt - und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Um

Paketfluten zu vermeiden, braucht es Lageristen und Kraftfahrer. Doch die sind

gerade jetzt nur schwer zu finden. Schließlich spitzt sich der Fachkräftemangel

in der Logistikbranche mehr und mehr zu. Mitarbeiter sind auf traditionellen

Wegen kaum mehr zu erreichen. Umso wichtiger ist es jetzt, umzudenken und neue

Wege zu gehen. "Nun sind Kreativität und Vernetzung gefragt", sagt Lucas

Fischer. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Agentur MediaRecruiting und

hat digitale Strategien entwickelt, um rasch qualifizierte Bewerber zu

erreichen. Im Folgenden erfahren Logistikunternehmen, was erfolgreiches

Recruiting heute ausmacht und wo sie selbst aktiv werden müssen.