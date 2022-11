Cross Ocean Partners beginnt nach Erwerb der europäischen CLO-Plattform Bosphorus von Commerzbank mit der Ausgabe seiner ersten CLO

London (ots/PRNewswire) - Cross Ocean Partners ("Cross Ocean"), ein führendes

globales Unternehmen für Kredit- und Investitionsmanagement mit 6,2 Mrd. USD an

verwaltetem Vermögen (AUM) [i], hat am 26. Oktober 2022 die Bosphorus CLO VII

("CLO VII") aufgelegt, die siebte Collatoralized Loan Obligation (CLO) des

Bosporus-Teams und die erste, die unter Leitung von Cross Ocean stand.



Cross Ocean erwarb im Dezember 2021 die europäische CLO-Plattform Bosphorus,

ihre drei CLOs und ihr fünfköpfiges Team von der Commerzbank. Mit dieser

Transaktion etablierte Cross Ocean seine Präsenz auf dem europäischen CLO-Markt

und stärkte darüber hinaus seine europäische Kreditmarktposition. Zeitgleich mit

der Übernahme dieser Plattform schloss Cross Ocean mit einem strategischen

Investor einen Vertrag über einen Risikomanagementfonds in Höhe von 130 Mio. EUR

ab, der dazu beitragen soll, die Ausgabe künftiger Cross-Ocean-CLOs zu

finanzieren und ein erfolgreiches Wachstum des Unternehmens zu ermöglichen. Seit

das Team, das unter Leitung des in London ansässigen Guy Beeston steht, zu Cross

Ocean überwechselte, gewann es bereits zwei neue Mitglieder und ist inzwischen

voll in das umfassendere Cross-Ocean-Geschäft integriert.





Graham Goldsmith und Steve Zander, die beiden Co-CIOs von Cross Ocean, merktendazu Folgendes an: "Wir freuen uns sehr, Guy und sein Team bei Cross Oceanbegrüßen zu dürfen. Die Fähigkeit des Teams, auch unter den aktuellenMarktbedingungen erfolgreich CLOs zur Ausgabe zu bringen, ist ein Nachweis fürdessen Leistungsfähigkeit und Erfahrung. Unser Ziel ist es, einbranchenführendes globales Kreditmanagement-Unternehmen aufzubauen, und wirbetrachten die Strategie als äußerst komplementär für unser bestehendesKreditgeschäft."Guy Beeston, Senior Portfolio Manager und Head of European CLOs bei Cross Ocean,kommentierte: "Diese Transaktion markiert einen begeisternden neuen Schritt fürdas Team, da wir bestrebt sind, unsere Kapazität zur Ausgabe neuer CLOs beiCross Ocean zu erweitern. Die Nutzung unserer gemeinsamen Beziehungen undRessourcen wird als Katalysator für das CLO-Geschäft dienen und einen positivenBeitrag zur Fähigkeit von Cross Ocean leisten, attraktive und risikoadjustierteRenditen für seine Investoren und Partner bereitzustellen."Als Arrangeur dieser Transaktion fungierte die Deutsche Bank. In Bezug auf dieCLO VII wurde Cross Ocean von Milbank LLP und Arthur Cox beraten. AlsBeratungsunternehmen für die Akquisition der Bosphorus-Plattform wurdeMacfarlanes LLP in Anspruch genommen.Informationen zu Cross Ocean PartnersCross Ocean Partners ist ein globales Unternehmen für Kredit- undInvestitionsmanagement mit 6,2 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen (AUM) und 67Mitarbeitern, die in drei Büros (Greenwich (CT), London und Dublin) tätig sindund von Graham Goldsmith, CEO und Co-CIO, sowie Steve Zander, Head of Europe undCo-CIO, geführt werden. Das Unternehmen verfolgt drei Hauptanlagestrategien:Kredite für Sondersituationen, Senior-Kredite und CLOs. Das Unternehmen wurde2015 gegründet und befindet sich im Mehrheitsbesitz seiner Partner, während derTrident-VI-Fonds unter Management der Stone Point Capital LLC, einemPrivate-Equity-Managementunternehmen, das sich auf Finanzdienstleistungen miteinem AUM von etwa 45 Mrd. USD konzentriert, einen Minderheitsanteil hält.[i] Gemäß Veranschlagung vom 30. September 2022. Unter AUM ist derBruttovermögenswert von Cross Ocean zu verstehen, der gleich dem"Nettovermögenswert (NAV) vor Gewinnbeteiligung" für Fonds in ihrenVerkaufszeiträumen und dem "Nettovermögenswert vor Gewinnbeteiligung plus nichtgezogener Investitionsverpflichtungen" für Fonds innerhalb ihrerInvestitionszeiträume ist. Die angegebenen Zahlen sind gerundet.