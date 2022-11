Ölpreise legen zu - US-Öllagerbestände gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,90 US-Dollar. Das waren 1,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 1,32 Dollar auf 89,72 Dollar.

Die Lagerbestände der USA an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Sie sanken im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 3,1 Millionen Barrel (159 Liter) auf 436,8 Millionen Barrel. Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel erwartet. Zudem ist auch die Ölförderung etwas zurückgegangen.