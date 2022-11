WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,75 Prozent auf 2971,59 Einheiten und weitete damit seine Vortageszuwächse aus. An den europäischen Leitbörsen gab es nach einem erfreulichen Auftakt in den November und einer positiven Tendenz im Frühhandel zum Sitzungsende leichte Abschläge zu sehen. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung verhielten sich die Anleger international wohl abwartend.

Mit einem Zinsschritt ist vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten und angesichts eines soliden Wirtschaftswachstums zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten. Eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürfte der Zinsausblick der Notenbank sein. Am Aktienmarkt stellt sich laut Helaba-Einschätzung vor allem die Frage, ob in den USA der Zinserhöhungspfad zukünftig flacher verlaufen wird.