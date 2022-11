JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel vor den Neunmonatszahlen des italienischen Stromkonzerns von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman verschob den Bewertungszeitrahmen auf 2023. Das neue Kursziel begründete er hauptsächlich mit Nettoschulden-Effekten. Die Verbindlichkeiten dürfen auch bei der Zahlenvorlage im Fokus stehen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/HeVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 12:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 4,608EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 7,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m