Nach der Rally vor allem von Value-Aktien warten die Märkte auf die Aussagen der Fed, wie sie weiter vorgehen wird. Dabei will die US-Notenbank verhindern, dass sich die financial conditions wieder lockern und damit ihre Zinsanhebungen zur Bekämpfung der Inflation wieder zunichte machen. Mit der Aktien-Rally der Märkte aber sind eben diese financial conditions wieder deutlich lockerer geworden - das engt den Spielraum für die Fed deutlich ein, eine dovishe Botschaft zu vermitteln. Man kann also sagen, dass der Optimismus der Märkte über eine langsamere Gangart den Spielraum für Kompromisse seitens der US-Notenbank eingeengt hat. Daher dürfte Powell heute an seinem Mantra festhalten, dass man seinen Job zur Bekämpfung der Inflation erledigen werde..

Hinweise aus Video:

