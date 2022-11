Osisko Development mit Projekt-Updates

MONTREAL, 1. November 2022 - Osisko Development Corp. ("Osisko Development" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) (ODV: TSX.V & NYSE) freut sich, ein Unternehmensupdate zu den zu 100 % unternehmenseigenen Tintic, Cariboo Gold und San Antonio Projekten zu geben.

Bis zum 30. September 2022 hat Osisko Development in seinen drei Projekten 19.874 Unzen Gold ("Au") produziert.

Tintic-Projekt (Utah, USA) Höhepunkte:

- 5.353 Unzen Gold produziert mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,91 Unzen pro Tonne ("oz/t") Au (31,3 Gramm pro Tonne ("g/t") Au) seit dem Datum der Übernahme von Tintic durch Osisko Development ("Übernahme") am 27. Mai 2022.

- 2.613 Tonnen, die im dritten Quartal 2022 ("Q3 2022") vor Ort mittels Kübellaugung verarbeitet wurden.

- 1.342 Fuß (409 Meter) Portal- und Rampenbau abgeschlossen (~25% abgeschlossen).

- 20.000 Fuß (6.096 Meter) an Reverse-Circulation-Bohrungen (RC") und 1.898 Fuß (622 Meter) an Diamantbohrungen seit dem Datum der Akquisition; vier Bohrgeräte sind derzeit in Betrieb.

Cariboo-Projekt (BC, Kanada) Höhepunkte:

- 7.163 Unzen des produzierten Goldes mit einem Durchschnittsgehalt von 6,50 g/t Au aus der Bonanza Ledge Testmine im Jahr 2022 aus 53.352 Tonnen mineralisiertem Material.

- Die endgültigen Dokumente für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Goldprojekts Cariboo wurden eingereicht und werden derzeit von der Provinzregierung abschließend geprüft.

San-Antonio-Projekt (Sonora, Mexiko) Höhepunkte:

- 7.358 Unzen Gold aus dem Haufenlaugungsfeld San Antonio im Jahr 2022 verkauft.

- 1,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,58 g/t Au wurden auf dem Haufenlaugungspad platziert.

Tintic Projekt (Utah, USA)

Osisko Development schloss die Akquisition des Projekts Tintic am 27. Mai 2022 ab und konzentriert sich seitdem auf die folgenden Ziele:

Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ( NI 43-101 ") bis zum ersten Quartal 2023 zur Unterstützung der kurzfristigen Minenplanung und Produktion. Steigerung der Produktion nach Fertigstellung einer Abwärtsrampe zur Verbesserung des Zugangs zu Trixie bis zum dritten Quartal 2023. Generierung neuer Explorationsziele und -möglichkeiten durch die Zusammenstellung historischer Daten.

Die operativen Höhepunkte werden im Folgenden erörtert:

- 5.353 Unzen Gold wurden seit dem Abschluss der Übernahme von Tintic durch das Unternehmen am 27. Mai 2022 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,91 oz/t Au (31,3 g/t Au) produziert und verkauft. Das mineralisierte Material stammt aus den gemischten Zonen T4 und T2, die während der unterirdischen Explorationserschließung entdeckt wurden.

- 78 % Goldgewinnungsrate und Fertigstellung eines Auffangbeckens vor Ort, das derzeit für die Haufenlaugung genehmigt wird.

- Vier Bohrgeräte in Betrieb (zwei Diamantbohrgeräte unter Tage und zwei RC-Bohrgeräte über Tage).

- 20.000 Fuß (6.096 Meter) an RC-Bohrungen und 1.898 Fuß (642 m) an Diamantbohrungen wurden seit dem Abschluss der Akquisition durchgeführt. Die Untersuchungsergebnisse für diese Bohrungen stehen noch aus.

- Kontinuierliche untertägige Streb- und Rückproben von T2 und T4. Diese Informationen werden zusammen mit den Ergebnissen der Diamantbohrungen die Grundlage für die erste Mineralressourcenschätzung bilden.

- 1.007 Fuß (307 Meter) Vorstoß im dritten Quartal 2022 entlang des Portals Trixie und des Gefälles, das nun zu etwa 25 % fertiggestellt ist. Nach seiner vollständigen Fertigstellung wird das Gefälle den Zugang zu den unterirdischen Grubenbauen erheblich verbessern, die unterirdischen Explorationsbereiche und -aktivitäten erweitern und vergrößern und voraussichtlich der Hauptzugang für den zukünftigen Abbau in größerem Umfang in den Zonen T2 und T4 sein. Die Erschließung dieses Abstiegs wird bis zu den unteren Ebenen von Trixie fortgesetzt, die in der Vergangenheit bis zu einer Tiefe von 1.350 Fuß (412 Meter) unter der Oberfläche abgebaut wurden, wobei viele Stollen in einer Mineralisierung endeten.

- 3.239 Fuß (987 Meter) unterirdische Erschließung auf oder in der Nähe der Sohle 625 von Trixie entlang des Streichs der mineralisierten Zonen T2 und T4, einschließlich Explorationsquerschnitte, die orthogonal zum Osten der Zonen T2 und T4 gebohrt wurden, sowie 465 Fuß (142 Meter) an gegrabenen Abschnitten. Dies schließt die in der mineralisierten Zone T2 durchgeführten Produktionsstopps aus.

- Die Streich- und Tiefengrenzen sowohl der hochgradigen Struktur T2 als auch der angrenzenden Zonen T4 und 75/85 sind noch nicht definiert. Dies könnte möglicherweise auf ein Wachstumspotenzial für diesen Teil der Mine Trixie hinweisen.

- Bau einer neuen Probenvorbereitungsanlage im Assay-Labor vor Ort und Verbesserung der Verfahren zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit bei der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC"), einschließlich eines externen Labor-Audits.

- Laufende Zusammenstellung historischer Daten, um Explorationsziele entlang des Streichs von und innerhalb historischer Minengebiete zu generieren.

Das Unternehmen hat vor kurzem ein 3D-Modell des Projekts Tintic auf der Plattform Vrify veröffentlicht. Diese 3D-Präsentation führt den Betrachter durch das Projekt Trixie, das geologische Modell sowie die historische und aktuelle unterirdische Erschließung. Sie gibt auch einen detaillierten Einblick in unsere Infrastruktur an der Oberfläche, einschließlich eines Untersuchungslabors vor Ort, einer Aufbereitungs- und Kübelauslaugungsanlage und einer Gesteinsprobensammlung. Schließlich wird auch ein Ausblick auf unsere zukünftigen Explorationspläne und -möglichkeiten gegeben. Fotos der neuen Rampe sind ebenfalls unten zu sehen.

Klicken Sie auf den Link unten, um das Vrify 3D Tintic Model zu sehen:

TINTIC 3D MODELL

Regionaler Explorationsbericht

Der Tintic District ist der zweitgrößte historische Metallproduzent in Utah, und der East Tintic District ist das am wenigsten erkundete Landpaket innerhalb des Tintic District. Alle 23 ehemals produzierenden Minen im East Tintic District sind nicht aufgeschlossen und durch die Horst-Graben-Entwicklung des tektonischen Ereignisses Basin and Range verborgen und erhalten.

‚Regional Exploration Data integration and interpretation‘ definiert neue epithermale Goldziele sowie mehrere neue polymetallische Karbonatersatz- und Porphyrziele. Seit der Übernahme des Projekts hat Osisko Development außerhalb des Gebiets der Mine Trixie bereits zwei neue Goldziele und zwei Porphyr-Ziele identifiziert, die in den nächsten 24 Monaten bebohrt werden könnten.

Trixie Update

Die Mine Trixie ist eines von mehreren Gold- und Basismetallzielen innerhalb des größeren Projekts Tintic, das aus 17.000 Acres patentierter und gepachteter Mineralien innerhalb des historischen Bergbaubezirks Tintic in Zentral-Utah besteht. Die T2- und T4-Strukturen bei Trixie weisen Goldgehalte von mehreren Unzen auf, die mit einer hochgradigen Sulfidierungsalteration innerhalb von Quarzitgestein in Zusammenhang stehen. Hochgradig mineralisiertes Material aus den Strukturen T2 und T4 wird vor Ort mittels Kübellaugung verarbeitet. Tabelle 1 fasst die wichtigsten betrieblichen Details zusammen, die bei Trixie im Monat Juni im Vergleich zum dritten Quartal 2022 durchgeführt wurden.

Tabelle 1: Wichtige Angaben zum Betrieb von Trixie

Wichtige Betriebsdaten von Trixie Juni 2022 Q3 2022 Mineralisiertes Material gefräst in kurzen Tonnen (Tonnen) 840 (762) 2,880 (2,613) Mühlendurchsatz in Kurztonnen/Tag (Tonnen/Tag) 28 (25.4) 31.3 (28.4) Blended T2 & T4 Diluted Head Grade in Feinunze/Tonne Au (Gramm/Tonne Au) 1.2 (41.1) 0.83 (28.5) Goldgewinnung (%) 78% 78% Produziertes und verkauftes Gold (Feinunze) 1,753 3,600 Trixie Portal Entwicklung Fuß (Meter) - 1,007 (307)

Abbildung 1: Trixie-Portal

Abbildung 2: Trixie Abgang

Cariboo Gold Projekt (BC, Kanada)

Das Goldprojekt Cariboo befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Genehmigungs- und Wirtschaftsstudien, wie in den folgenden Highlights zusammengefasst:

- Die Durchführbarkeitsstudie ("FS") für das Projekt Cariboo Gold soll noch vor Ende des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen werden. Die Machbarkeitsstudie ist so konzipiert, dass sie dem aktuellen Inflationsumfeld Rechnung trägt und ein stufenweises Projekt mit geringerer Kapitalintensität und skalierbarer Infrastruktur vorsieht. Dieser Ansatz zur Erschließung des Projekts Cariboo wird das Risiko der Kapitalintensität verringern und gleichzeitig unsere Gewinnspannen sowie unsere Fähigkeit zur Erschließung von voraussichtlich mehreren Lagerstätten über zwei Trends mit einer Gesamtlänge von etwa 80 km Mineralisierung maximieren, wobei das letztendliche Ziel die Errichtung eines großen Bergbaucamps ist.

- Unterzeichnungszeremonie am 23. Oktober 2022 mit den Ältesten und Mitgliedern der Lhtako Dene First Nation in Wells und Quesnel war ein wichtiges Ereignis für die Dauer der Projektvereinbarung zwischen der Lhtako Dene First Nation und Osisko Development, das die Bedeutung unserer Partnerschaft sowie die gegenseitige Unterstützung und die Vorteile hervorhebt.

- Der überarbeitete Antrag für das Umweltprüfungsverfahren ("EA") wurde beim Environmental Assessment Office of British Columbia (dem "EAO") am 14. Oktober, 2022 für das Cariboo Gold Projekt eingereicht. Die 1.700 Kommentare, die von den verschiedenen Prüfern eingegangen sind, wurden erfolgreich bearbeitet und das Unternehmen erwartet die offizielle Annahme durch das Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (das "Ministerium") bis Mitte November 2022, um mit der Affektbewertung und den Empfehlungen fortzufahren, was die letzte Phase des Umweltbewertungsprozesses ist. Dies stimmt mit dem erwarteten Zeitplan des Unternehmens überein, das EA-Zertifikat im ersten Quartal 2023 für eine Betriebskapazität von 4.750 Tonnen/Tag zu erhalten.

- Parallel zum EA-Prozess hat das Unternehmen mit der Einreichung der Projektbeschreibung beim Ministerium am 30. September 2022 einen offiziellen Antrag auf Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts gestellt. Das Unternehmen rechnet damit, die endgültigen Genehmigungen im vierten Quartal 2023 zu erhalten.

- Alle Bohrungen und geologischen Modellierungsarbeiten wurden abgeschlossen und die Untersuchungsergebnisse von 2022 werden nach abschließenden QA/QC-Kontrollen in Kürze veröffentlicht.

- Außerhalb des Gebiets des Goldprojekts Cariboo gibt es 25 hochwertige bohrbereite Ziele, die die jahrelange Exploration in den vom Unternehmen gehaltenen Mineralrechten rund um das Goldprojekt Cariboo belegen.

Abbildung 3: Mineralvorkommen auf dem Grundstück Cariboo Gold und genehmigte Gebiete für bohrbereite Ziele

Das Projekt Cariboo ist das Vorzeigeprojekt von Osisko Development mit einer gemessenen Mineralressource von 9 k oz Au (47 Kt mit einem Gehalt von 5,1 g/t), einer angezeigten Mineralressource von 3,46 Mio. oz Au (27,1 Mt mit einem Gehalt von 4,0 g/t Au) und einer abgeleiteten Mineralressource von 1,62 Mio. oz Au (14,4 Mt mit einem Gehalt von 3,5 g/t Au). Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Mai 2022. Das gesamte Landpaket mit einer Fläche von 155.000 Hektar und einer Streichlänge von etwa 80 Kilometern bietet aussichtsreiche Möglichkeiten für zukünftige Entdeckungen (Abbildung 3).

In den oben genannten Informationen werden die Begriffe gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Ressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource jemals in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie aufgewertet wird. Die Mineralressourcenschätzung wird gemäß den "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, es handelt sich um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung im Sinne von NI 43-101. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie nicht davon ausgehen dürfen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass der technische Bericht von Cariboo (wie unten definiert), der eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (gemäß NI 43-101) darstellt, vorläufiger Natur ist und abgeleitete Mineralressourcen enthält, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft werden zu können. Es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (im Sinne von NI 43-101) realisiert werden wird.

Projekt San Antonio

Die wichtigsten Punkte des Arbeitsprogramms San Antonio 2022 lauten wie folgt:

- 1.062.864 Tonnen von der Halde, die auf dem Haufenlaugungspad platziert wurden, mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,58 g/t Au und 0,25 g/t Silber ("Ag"), was einer geschätzten Gesamtmenge von 20.090 Unzen Au und 8.818 Unzen Ag entspricht. Die Goldgehalte waren etwas höher als die ursprünglich geschätzten 0,57 g/t vor der Platzierung auf dem Laugungspad.

- 10.149 Unzen Au und 3.516 Unzen Ag bei einer Ausbeute bis zum Ende des dritten Quartals 2022 von 50,5 % für Gold und 39,9 % für Silber - Gesamtproduktion aus dem Haufenlaugungspad ab dem 27. Oktober 2022.

Das im mexikanischen Bundesstaat Sonora gelegene Goldprojekt San Antonio umfasst fünf bekannte Lagerstätten und mindestens ein Dutzend weitere Goldexplorationsziele auf 11.338 Hektar. Eine aktuelle Mineralressourcenschätzung (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2022) umfasst 576.000 Unzen Au und 1,37 Millionen Unzen Ag (14,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,2 g/t Au und 2,9 g/t Ag) in der angezeigten Mineralressourcenkategorie sowie 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber (16,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,0 g/t Au und 3,3 g/t Ag) in der abgeleiteten Mineralressourcenkategorie. Die Goldmineralisierung des Projekts San Antonio ist durch hydrothermale Brekzien gekennzeichnet, die einen etwa 3.000 Meter langen, von Osten nach Nordosten verlaufenden Mineralisierungskorridor mit der Kupferlagerstätte Luz del Cobre im Osten bilden.

Abbildung 4: Zerkleinerung der Halde in San Antonio

Abbildung 5: Halde auf dem neu errichteten Landeraum

San Antonio: Erwartete Wertminderung

Das Unternehmen hat den Buchwert seiner Vermögenswerte zum 30. September 2022 im Rahmen der Erstellung seiner Finanzergebnisse bewertet und geht derzeit davon aus, dass in seinen Abschlüssen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 eine Wertminderung der Vermögenswerte des Projekts San Antonio ausgewiesen wird.

Der erwartete Wertminderungsaufwand ist in erster Linie auf den Kostendruck in der Branche und das derzeitige inflationäre Umfeld zurückzuführen, was zu einem Anstieg der Zinssätze und damit des risikofreien Zinssatzes führte, der den bei der Bewertung der Wertminderung verwendeten gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten zugrunde liegt.

Bei der erwarteten Wertminderung von Vermögenswerten handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Posten, der sich nicht auf den Cashflow auswirken wird, um jeden Zweifel auszuschließen. Darüber hinaus wird die erwartete Wertminderung von Vermögenswerten voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Minenpläne, Goldreserven und -ressourcen sowie Streaming- und Lizenzvereinbarungen von Osisko Development haben. Diese Bewertung der Wertminderung wurde in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechnungslegungsstandards durchgeführt und bezieht sich ausschließlich auf das Projekt San Antonio.

Die Höhe der Wertminderung, die in den Jahresabschlüssen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 ausgewiesen wird, ist noch nicht endgültig festgelegt.

Sean Roosen, Chairman und CEO von Osisko Development, kommentierte:

"Osisko Development bietet mit drei fortgeschrittenen Brownfield-Projekten, die alle in diesem Jahr Gold produziert haben, eine einzigartige Gelegenheit. Tintic, das sich in Utah befindet, ist vollständig genehmigt und produziert Gold in kleinem Maßstab, während eine größere Rampe zu 25 % fertiggestellt ist, die voraussichtlich einen Abbau in größerem Maßstab ermöglichen wird. Tintic bietet den Aktionären und Stakeholdern eine sofortige Produktion und eine Vielzahl von aussichtsreichen Explorationsmöglichkeiten, während die beiden anderen Projekte den Genehmigungszyklus abschließen.

Das Cariboo-Projekt, das mehr als 383.000 Acres und einen 50 Meilen langen Mineralisierungstrend umfasst, befindet sich derzeit im Genehmigungsverfahren und die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde für eine Minenkapazität von 4.750 Tonnen pro Tag eingereicht.

Beim Projekt San Antonio wurde die Stapelung von 1,1 Millionen Tonnen mineralisiertem Material auf einer Haufenlaugungsfläche abgeschlossen; die aktive Laugung wird für die nächsten 90 bis 120 Tage erwartet. Das Management evaluiert derzeit seine Optionen für das Projekt.

Wir bei Osisko Development sind sehr stolz auf das Portfolio, das wir aufgebaut haben. Alle drei Projekte befinden sich in starken Bergbaurechtsgebieten, bieten eine Brownfield-Infrastruktur und verfügen über Explorationspotenzial in Camp-Größe. Wir kommen mit den Genehmigungsverfahren bei Cariboo weiter voran und erwarten, dass wir unsere Produktions- und Explorationsaktivitäten bei Tintic hochfahren werden."

Qualifizierte Personen

David Sabourin, P.E., Chief Operating Officer von Tintic Consolidated Metals, und eine "qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101, hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Projekt Tintic geprüft und genehmigt. Alle in dieser Aktualisierung enthaltenen betrieblichen und sonstigen Informationen sind in der Datenbank des Unternehmens dokumentiert und gespeichert.

François Vézina, Ing., P.Eng., MBA, Senior Vice President of Technical Services von Osisko Development und eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Goldprojekt San Antonio geprüft und genehmigt.

Maggie Layman, P.Geo, Vice President of Exploration bei Osisko Development, und eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo geprüft und genehmigt.

Technische Berichte

Die Informationen über das Projekt Tintic werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Tintic Project, East Tintic Mining District, Utah County, Utah, USA" vom 10. Juni 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. Juni 2022) unterstützt, der von Dr. Thomas A. Henricksen, QP, C.P.G. für das Unternehmen erstellt wurde (der "technische Bericht Tintic"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Tintic verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Die Informationen zum Goldprojekt Cariboo stützen sich auf den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada" vom 22. Juni 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Mai 2022), der für das Unternehmen von Vertretern von BBA Engineering Ltd, InnovExplo Inc., SRK Consulting (Canada) Inc., WSP Canada Inc. (WSP Golder), WSP USA Inc. (WSP Golder), Klohn Crippen Berger und Falkirk Environmental Consultants Ltd. (der "Technische Bericht Cariboo"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts Cariboo verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Die Informationen zum Projekt San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico" vom 12. Juli 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Juni 2022) unterstützt, der von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der "technische Bericht San Antonio"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von San Antonio verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Vorsicht bei der laufenden Produktion

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entscheidung, mit der Produktion bei Trixie zu beginnen und Material bei San Antonio zu verarbeiten, getroffen wurde, ohne dass eine Machbarkeitsstudie oder - im Fall von Trixie - gemeldete Mineralressourcen bzw. in jedem Fall Mineralreserven vorlagen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausmaßes der Materialgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt werden kann oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Wenn die Produktion nicht fortgesetzt werden kann, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortsetzung des laufenden Betriebs bei Trixie oder San Antonio stützt sich das Unternehmen nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder, im Falle von Trixie, auf gemeldete Mineralressourcen oder, in jedem Fall, auf Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Abbau bei Trixie und die Verarbeitung von Material bei San Antonio jederzeit eingestellt werden könnten.

Historische Ressourcen und Produktion

Historische Informationen und Aussagen bezüglich historischer Mineralienschätzungen und Produktion in Bezug auf die Mine Trixie und Burgin sowie deren Potenzial für eine bedeutende Silber-Blei-Zink-Gold-Lagerstätte entsprechen nicht den Bestimmungen von NI 43-101. Aus diesem Grund hat eine qualifizierte Person im Auftrag von Osisko Development keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und Osisko Development behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven.

Vorsichtshinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsvorschriften der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen gemäß den kanadischen Berichterstattungsvorschriften, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen im technischen Bericht von Tintic und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichterstattungs- und Offenlegungsvorschriften der Securities and Exchange Commission unterliegen.

Zukunftsweisende Finanzinformationen

Soweit Prognosen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung einen Finanzausblick oder eine zukunftsgerichtete Finanzinformation ("FOFI") darstellen, werden sie zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und sind hierin enthalten, um den Interessengruppen ein Verständnis der Pläne und Annahmen für Budgetierungszwecke zu vermitteln, und potenzielle Investoren werden gewarnt, dass die Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung dieser Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, und dass man sich daher nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen sollte. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Osisko Development könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen FOFI zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, von den Vorteilen, die dem Unternehmen daraus erwachsen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, die FOFIs zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. (ODV: TSX.V & NYSE) ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und andere kanadische, US-amerikanische und mexikanische Grundstücke weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo, das sich im Zentrum von British Columbia (Kanada) befindet, ist das Vorzeigeprojekt von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang des Streichs zeichnet das Goldprojekt Cariboo im Vergleich zu anderen Erschließungsprojekten aus. Die Projektpipeline von Osisko Development wird durch das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) und das Projekt Tintic in Utah (USA) vervollständigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Laurence Farmer

Chefsyndikus und Vizepräsident, Strategische Entwicklung

lafarmer@osiskodev.com

Tel: 514-607-6045

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

In dieser Pressemitteilung beziehen sich die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem auf: die Aussichten, Prognosen und den Erfolg des Unternehmens; die zukünftige Goldproduktion; den Fortschritt der abfallenden Rampe; die Fähigkeit der Explorationsergebnisse (einschließlich der Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; unseren Zeitplan und unsere Fähigkeit, einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 in Bezug auf eine erste Mineralressourcenschätzung für Tintic bis zum ersten Quartal 2023 (wenn überhaupt) zu erstellen; die Fähigkeit eines solchen technischen Berichts, die kurzfristige Minenplanung und Produktion zu unterstützen; die Steigerung der Produktion nach der Fertigstellung der Rampe (bis zum dritten Quartal 2023, wenn überhaupt); die Aussichten auf neue Explorationsziele und neue Möglichkeiten, wenn überhaupt, einschließlich durch die Zusammenstellung historischer Daten; die Fähigkeit der aktuellen Goldgewinnung, zukünftige Goldgewinnung genau vorherzusagen; die Aussichten auf die Zonen T2, T4 und 75/85 bei Tintic; die Aussichten auf die neue Probenvorbereitungsanlage; die Fähigkeit der Vrify-Plattform und der 3D-Modellierung, die Mineralisierung genau vorherzusagen; unser Zeitplan und unsere Fähigkeit, bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 (wenn überhaupt) eine FS für Cariboo zu erstellen; die Aussichten und Parameter, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf eine solche FS für Cariboo beschrieben werden; unser Zeitplan für den Erhalt des EA-Zertifikats im ersten Quartal 2023 (falls überhaupt); die vorgeschlagene Betriebskapazität für Caribou; der Zeitplan für den Erhalt der endgültigen Genehmigungen für Caribou (falls überhaupt), einschließlich im vierten Quartal 2023; zukünftige Bergbauaktivitäten; das Potenzial für einen größeren Bergbau bei Tintic; die Fähigkeit von Osisko Development, Mineralressourcen auf unseren Grundstücken zu identifizieren; die Fähigkeit von Osisko Development, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Nützlichkeit der bestehenden Infrastruktur, Produktionsprozesse und -anlagen sowie des Managements und des Personals bei Trixie; der historische Erfolg des Managementteams, um den zukünftigen Erfolg von Osisko Development vorherzusagen; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial von Trixie und Burgin sowie des Trixie-Distrikts zu verstehen; die Nützlichkeit historischer Daten in Bezug auf Trixie und Burgin sowie des Trixie-Distrikts; die Möglichkeiten, die Trixie, seine Mineralvorkommen und deren Abbaubarkeit (einschließlich eines möglichen Werts, falls vorhanden) bieten; Schätzungen der Minenerschließungs- und Baukosten; die Bedeutung des Tintic-Distrikts, in dem sich frühere produzierende Minen befinden; jegliche Hinweise auf hochgradige Lagerstätten; die einzigartige Mineralisierung bei Trixie, einschließlich der Mineralisierung von T2; die Fähigkeit, sich an Änderungen der Goldpreise anzupassen; Kostenschätzungen, Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben; die Fähigkeit von Osisko Development, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität unserer Bergbaubetriebe; die gute Positionierung von Osisko Development als Golderschließungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko; indikative Bewertungen; erwartete Investorenrenditen; Mineralieninventar; und Schätzungen der Goldpreise. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Informationen enthalten sind.

Obwohl Osisko Development der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Diese Ungewissheiten und Risiken beziehen sich unter anderem auf: die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, die geologische Modellierung zu realisieren; die Fähigkeit von Osisko Development, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, durchzuführen; die Eigentumsrechte an den Vermögenswerten von Osisko Development; die Fähigkeit, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen auf den Devisenmärkten (z.B. der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar); Änderungen der internationalen, nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Abbau einschränken können; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Osisko Development kann den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Osisko Development zugrunde liegen, finden Sie in den öffentlichen Bekanntmachungen von Osisko Development, einschließlich des geänderten Jahresberichts von Osisko Development für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Jahres- und Zwischenabschlüssen und den dazugehörigen Erläuterungen und Analysen des Managements von Osisko Development, die auf SEDAR (www.sedar.com) und EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko Development lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder einer Befreiung davon oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Jurisdiktion oder einer Befreiung davon ungesetzlich wäre.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Osisko Development Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 5,77CAD an der Börse TSX Venture.