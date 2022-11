Versicherer Axa erhöht Einnahmen moderat

Die AXA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 25,01EUR an der Börse Tradegate.

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherungskonzern Axa hat seine Bruttoeinnahmen in den ersten neun Monaten auch dank Preiserhöhungen leicht gesteigert. Sie nahmen um drei Prozent auf 78,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei wuchs das Geschäft mit Versicherungen rund um die Gesundheit um 14 Prozent. Das Schaden- und Unfallgeschäft, das den Löwenanteil zu den Einnahmen beiträgt, legte um sechs Prozent zu. Dagegen entwickelte sich das Segment rund um Lebensversicherungen und Rentenprodukte schwächer.

