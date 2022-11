Baby Jogger® kooperiert mit Robin Arzón für eine Special Edition des Jogging-Kinderwagen Summit(TM) X3

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die limitierte Auflage der "City Royalty" - Edition

wurde von Robin Arzón inspiriert und entworfen.



Baby Jogger®, Teil des globalen Markenportfolios von Newell Brands, freut sich,

die neue, limitierte Auflage des Summit(TM) X3 Jogging Kinderwagen vorzustellen,

die in Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Fitnessexpertin und Mutter

Robin Arzón entworfen wurde. Sowohl Baby Jogger als auch Robin haben es sich zur

Aufgabe gemacht, Eltern zu ermutigen, ihr Bestes zu geben, an ihre Grenzen zu

gehen und sich nicht zurückzuhalten. Als Summit-X3-Nutzerin entwarf Robin die

exklusive "City Royalty" - Edition mit kräftigen schwarzen Stoffen und goldenen

Akzenten, inspiriert von ihrer Heimatstadt New York.



" Royalty ist das Thema meiner limitierten Summit-X3-Edition. 'denn 'Kopf hoch,

Krone auf' ist mein Mantra als Mutter, Führungskraft, Sportlerin und mehr. Die

goldene und schwarze Farbauswahl erinnert an die Krone und die Stadt, die unser

Königreich ist. Es gibt keinen Grund, Style gegen Funktionen auszutauschen",

sagte Robin Arzón.