Die Titel von Advanced Micro Devices (AMD) kletterten um rund dreieinhalb Prozent nach oben. Der Halbleiterkonzern hatte eine gewisse Stärke in seinem Rechenzentrumsgeschäft prognostiziert und eine besondere Sensibilität bei den Kosten in Aussicht gestellt.

Nach dem Reiseboom im Sommer dämpfte der Apartment-Vermittler Airbnb die Erwartungen an das Schlussquartal. Die Erlöse dürften bei maximal 1,9 Milliarden Dollar liegen, verglichen mit 2,9 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das kam bei Anlegern nicht gut an, der Aktienkurs fiel um neun Prozent.

Der Leitindex Dow Jones Industrial zog nach dem Entscheid bis auf über 33 000 Punkte an und verbuchte zuletzt noch ein Plus von 0,83 Prozent auf 32 925,77 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,50 Prozent auf 3875,54 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stand 0,45 Prozent höher auf 11 339,89 Zähler. Vor dem Fed-Entscheid hatten alle drei Indizes die meiste Zeit im Minus notiert.

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich angesprungen sind am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Kurse am New Yorker Aktienmarkt. Die Fed erhöhte wie erwartet den Leitzins erneut kräftig um 0,75 Prozentpunkte. Hintergrund der deutlichen Straffung ist die sehr hohe Inflation.

