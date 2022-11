Neue klinische Studie zeigt, dass das pädiatrische Synbiotikum PDS-08 von Seed das Darmmikrobiom und die Darmbewegungen von Kindern beeinflusst

Erste durch Fachleute überprüfte placebokontrollierte Studie zum Nachweis der probiotischen Anreicherung und der klinischen Wirksamkeit eines Mehrstamm-Synbiotikums bei Kindern mit intermittierender Verstopfung

LOS ANGELES, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Seed Health, ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Innovationen im Bereich der Probiotika vorantreibt, gab heute die Veröffentlichung einer doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie in Pediatric Research (Nature Portfolio) bekannt -- der offiziellen Zeitschrift der American Pediatric Society, der European Society for Paediatric Research und der Society for Pediatric Research. Die Studie zeigt das klinische Potenzial des ersten pädiatrischen Synbiotikums von Seed Health PDS-08 Pediatric Daily Synbiotic, bei Kindern mit intermittierender Verstopfung. Christopher E. Mason, Ph.D., Professor für Physiologie und Biophysik an der Weill Cornell Medicine, leitete die bioinformatische Analyse, darunter die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die Rolle des Darmmikrobioms in der pädiatrischen gastrointestinalen (GI) Gesundheit.