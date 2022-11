Die auf chinesischen und ausländischen Videoplattformen veröffentlichte Mini-Dokumentation zeigt die südchinesische Insel Hainan

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Eine Mini-Dokumentation in englischer Sprache

über die südchinesische Inselprovinz Hainan wurde auf mehreren Videoplattformen

im In- und Ausland veröffentlicht, darunter IQIYI, Youku, NetEase Video,

TV.sohu.com, Facebook, Twitter und theworldofchinese.com. Die Mini-Dokumentation

mit dem Titel "One Minute China - Hainan" wurde gemeinsam von der Abteilung für

Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan und der

Commercial Press produziert.



Mit dezent und taktvoll inszenierten Bildern und Aufnahmen nimmt die

Mini-Dokumentation chinesische und ausländische Zuschauer mit auf eine

Sesseltour durch Hainan. In nur einer Minute entdecken die Zuschauer das

Geheimrezept für köstliches Wenchang-Hühnchen, regen ihre Geschmacksknospen mit

dem lokalen gelben Chili an und schlürfen die erfrischende Qingbuliang, eine

süße Wüstensuppe, und den landläufig bekannten "Papa-Tee".