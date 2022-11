EGF Theramed prüft den Erwerb von Cannabis-Einzelhandelsgeschäften

Vancouver, BC, 2. November 2022 - EGF Theramed Health Corp. (CSE:TMED / OTC:EVAHF / FRANKFURT: AUHP) (das „Unternehmen“ oder „EGF“) hat begonnen, den Erwerb von überschuldeten Cannabis-Einzelhandelsgeschäften in Kanada und den Vereinigten Staaten zu prüfen. Ideales Zielobjekt sind Abgabestellen mit positivem Cashflow, die sich in dicht besiedelten Regionen mit hoher Nachfrage seitens Erwachsener für den Freizeitkonsum befinden. Da der Markt immer wettbewerbsintensiver wird, haben sich viele Abgabestellen verschuldet und stellen somit ideale Übernahmeziele dar, die zu einem Bruchteil ihres eigentlichen Werts und Potenzials erworben werden können.

„EGF Theramed befindet sich in einer soliden Position, um Kapital zu beschaffen und mit seinem erfahrenen Managementteam hochwertige Aktiva weiterzuentwickeln. Wir sind momentan der Ansicht, dass auf dem heutigen Markt ein erhebliches Defizit bei der Bewertung von Cannabis-Einzelhandelsgeschäften besteht. Gesellschaften, die über eine solide Liquiditätsausstattung verfügen, werden effektiv in der Lage sein, von diesem signifikanten Markt zu profitieren; wir haben die Absicht, in diesem Sektor als bedeutender Player zu agieren, da die wichtigsten Kosten von Vorgängerunternehmen absorbiert wurden“, erklärte Connor Yuen, der CEO.

EGF Theramed ist auf der Suche nach besonderen Abgabestellen, die speziell darauf ausgelegt sind, Kunden zu gewinnen und in den lokalen legalen Cannabismarkt hineinzuziehen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung eines Einzelhandelserlebnisses, das eine besondere Cannabis-Kultur und ein Gemeinschaftsgefühl mit sich bringt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ein breites Spektrum von Produkten anbieten und die Kundenerfahrung verbessern kann. Das Unternehmen konzentriert sich auf erstklassige Immobilien mit gutem Kundenzugang, die zum Erreichen der langfristigen Ziele des Unternehmens beitragen.

Der kanadische Einzelhandelsmarkt für Cannabis ist weiterhin fragmentiert und umfasst Betreiber, die über jeweils nur einen Einzelhandelsstandort verfügen und sich zunehmend verschulden. Mithilfe seines Darlehens in Höhe von $ 10 Millionen plant EGF den Erwerb von angeschlagenen Standorten und die Wertmaximierung des Konglomerats durch Skaleneffekte. Die Größe des legalen kanadischen Cannabismarkts für den Konsum durch Erwachsene liegt im Jahr 2022 bei $ 5,43 Milliarden kanadischen Dollar. Bis 2026 soll dieser Markt einen Wert von $ 10,44 Milliarden Dollar erreichen. Der Markt wird weiterhin in beschleunigtem Tempo wachsen, was EGF erheblichen Spielraum für das Wachstum mit seinen potenziellen Einzelhandelsstandorten bietet.