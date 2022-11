QuantuMDx und Menarini geben exklusive Vertriebsvereinbarung für die Q-POC(TM) Plattform bekannt

Newcastle Upon Tyne, England und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -



- Die Vereinbarung gilt zunächst für das Vereinigte Königreich und Frankreich,

mit der Option einer Ausweitung auf andere europäische Länder und weltweit.



Die QuantuMDx Group Limited (QuantuMDx), ein im Vereinigten Königreich

ansässiger Entwickler von revolutionären molekularen Point-of-Need-Diagnostika,

und die A.Menarini Diagnostics S.r.I. (Menarini) freuen sich, eine exklusive

Vertriebsvereinbarung für die Q-POC(TM)-Plattform von QuantuMDx im Vereinigten

Königreich und Frankreich bekannt zu geben.





Im Rahmen der Vereinbarung wird Menarini Q-POC(TM), den SARS-CoV-2-Test vonQuantuMDx und den neuen Test SARS-CoV-2, Grippe A/B, RSV Respiratory Panel, dendas Unternehmen Anfang des Jahres auf den Markt gebracht hat, vermarkten,verkaufen und betreuen. Der [Fünfjahres-]Vertrag umfasst zunächst den Vertriebim Vereinigten Königreich und in Frankreich, mit der Option einer Ausweitung aufandere Märkte.Jonathan O'Halloran, Chief Executive Officer, QuantuMDx, sagte: "DieseVereinbarung mit Menarini ist ein wichtiger kommerzieller Schritt für QuantuMDx.Menarini verfügt nicht nur über ein umfangreiches globales Netzwerk, sondern istauch aufgrund seiner spezifischen Kenntnisse in den einzelnen Ländern und seinerPräsenz in ganz Europa und darüber hinaus ein ausgezeichneter Partner für uns.Die Vereinbarung wird es uns ermöglichen, den kommerziellen Vertrieb vonQ-POC(TM) weiter zu beschleunigen, indem wir unsere Point-of-Need-Plattform fürmolekulare Diagnostik in klinischen und nicht-klinischen Umgebungen in einerVielzahl neuer Märkte einführen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mitMenarini und bin überzeugt, dass dies eine sehr erfolgreiche Partnerschaft seinwird."Fabio Piazzalunga, Global Head, Menarini Diagnostics S.r.I., kommentierte: "Diejüngste Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, in der Lage zu sein,Infektionskrankheiten präzise und schnell zu diagnostizieren. DieQ-POC(TM)-Plattform von QuantuMDx, die in etwa 30 Minuten Ergebnisse liefernkann, ermöglicht es medizinischen Fachkräften, fundierteBehandlungsentscheidungen zu treffen und das Risiko einer Übertragung zuverringern. Menarini ist ein Pionier bei der Dezentralisierung vonDiagnoseroutinen und hat dabei Kernkompetenzen und Technologien entwickelt. Wirfreuen uns sehr, eine so innovative Plattform für Labore im VereinigtenKönigreich und in Frankreich bereitstellen zu können."Informationen zu QuantuMDxQuantuMDx ist ein fortschrittliches MedTech-Unternehmen, das sich dafüreinsetzt, die Welt in die Lage zu versetzen, Krankheiten zu kontrollieren und