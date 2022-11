Digital Head Unit von ECARX startet in Europa im neuen smart #1

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 2. November 2022 /PRNewswire/-- Die Digital

Head Unit (DHU) der nächsten Generation von ECARX, einem globalen Unternehmen im

Bereich der Mobilitätstechnologie, wird die europäischen Autofahrer mit der

fortgesetzten Einführung des neuen smart #1 erreichen, der voraussichtlich ab

Ende 2022 an die Kunden ausgeliefert wird.



Die von ECARX entwickelte Digital Head Unit, die ein intelligentes und von ECARX

mitentwickeltes Betriebssystem namens smart OS betreibt, bietet den Anwendern

ein individuelleres und intuitives Erlebnis und veranschaulicht gleichzeitig den

Geist der Marke smart. Basierend auf einem Designkonzept, das von Mercedes-Benz

entwickelt wurde, stellt die DHU als zentrales Merkmal in Form eines digitalen

Fuchs-Avatars den ersten jemals in einem Auto integrierten virtuellen

Assistenten vor und nutzt ein "Inspiring Planet"-Designkonzept. Das gemeinsam

entwickelte Betriebssystem bietet ein reibungsloses, effizientes und

unterhaltsames Human Machine Interface (HMI), eine

Mensch-Maschine-Schnittstelle, die neben einer Multi-Kontext-Spracherkennung

über die Fähigkeit verfügt, eine Reihe von globalen Apps herunterzuladen und

darauf zuzugreifen.