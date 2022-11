PEKING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Distrikt Fengxin in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, der Heimatstadt des renommierten chinesischen Wissenschaftlers und Enzyklopädisten Song Yingxing, zeigt dank den Anstrengungen des Distrikts zur Entwicklung des Kulturtourismus neue Vitalität.

In den letzten Jahren hat der Distrikt Fengxin die projektorientierte Entwicklung des Kulturtourismus beschleunigt. Er hat insgesamt 600 Millionen Yuan (etwa 82,5 Millionen US-Dollar) in die Renovierung des Kultur-, Sport- und Kunstzentrums sowie in den Jiutian-Pavillion, den Tiangong-Baumschulen-Park und den ökoindustriellen Kiwifrucht-Park investiert.