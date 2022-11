TECO 2030, Shell und Partner werden 5 Mio. EUR an Horizon Europe Förderung für 2,4 MW TECO 2030 PEM-Brennstoffzellensystem für Tanker-Umrüstung erhalten

LYSAKER, NORWAY / ACCESSWIRE / November 3, 2022 / TECO 2030 (OSE:TECO, OTCQX:TECFF) mit Partnern wurden von HORIZON EUROPE für eine Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro eingeladen, um das wasserstoffbetriebene Tankerkonzept HyEkoTank zu realisieren. Alle Begünstigten haben nun die „Declaration of Honour" unterzeichnet, in der sie sich zur Teilnahme an dem Projekt verpflichten. Das Konsortium erwartet den Abschluss des „Grant Agreement" Verfahrens bis Ende dieses Jahres und plant den Projektstart bis zum 1. Februar 2023.

Bildtext: Konzeptdarstellung HyEkoTank. Nachrüstung von Brennstoffzellen mit Tanks für komprimierten Wasserstoff auf einem bestehenden Ektank Schiff. Die Lösung kann CO2 Emissionen im Hafen eliminieren und bis zu 100 % der Treibhausgasemissionen bei Seefahrt reduzieren.

Neben TECO 2030, Shell International Trading and Shipping Company Limited und Shell International Exploration and Production BV, sind am HyEkoTank-Projekt die Partner Ektank AB, Blom Maritime AS, TECO Solutions AS, Umoe Advanced Composites AS (UAC), FKAB Marine Design, Neste Oyj und UiT - The Arctic University of Norway, beteiligt.

Das HyEkoTank-Projekt wird einen 18.600-DWT-Produkttanker mit einem 2,4-MW-Brennstoffzellensystem von TECO 2030 und einem 4000 kg Tanksystem für komprimierten Wasserstoff zur Demonstration im Jahr 2024 umrüsten.

Der wasserstoffbetriebene HyEkoTank-Tanker wird am Anlegeplatz emissionsfrei sein und die Treibhausgasemissionen während der Seefahrt um 60 % reduzieren. Dieses Pionierprojekt könnte zum Vorreiter in diesem Segment der Seeschifffahrt werden und dazu beitragen, die ehrgeizigen Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen. Im Rahmen des europäischen „Grünen Deals" hat sich die EU verpflichtet, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren und sich verbindlich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Im „Fit für 55"-Paket entwickelt die EU derzeit ihre klima-, energie- und verkehrsbezogenen Rechtsvorschriften, um die geltenden Gesetze an die Ziele für 2030 und 2050 anzupassen.