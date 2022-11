Wirtschaft Führende EU-Abgeordnete uneins über Umgang mit Giorgia Meloni

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Antrittsbesuch der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Brüssel am Donnerstag haben führende EU-Abgeordnete unterschiedliche Erwartungen an den Umgang mit der ultrarechten Politikerin formuliert. "Giorgia Meloni muss klar machen, wo sie europapolitisch steht", sagte Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament der "Welt" (Donnerstagsausgabe).



"Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn die neue italienische Regierung ökonomisch Solidarität in der Krise erwartet, muss Italien auch bei der Rechtsstaatlichkeit und in der Migrationspolitik einen klaren europäischen Kompass haben und zusammenarbeiten." Meloni hatte im Wahlkampf versprochen, Migration aus Nordafrika zu stoppen.