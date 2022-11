Microsoft überholt Amazon in Interbrand's 2022 Best Global Brands Report (FOTO) Köln, Berlin, New York (ots) - Tech-Marken geben weiter den Ton an; Tesla überholt BMW; Nike erstmalig in den Top10

Interbrand veröffentlicht heute die diesjährige Ausgabe der renommierten "Best Global Brands"-Studie im Rahmen des WebSummit in Lissabon, Portugal. Es ist bereits die 23. Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie der globalen Markenberatung.



Das Jahr 2022 ist geprägt von Unsicherheit und stetigem Wandel. Um in einem solchen Umfeld erfolgreich zu sein, bedarf es der Fähigkeit sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse des Rankings der 100 wertvollsten globalen Marken verdeutlichen dies: Das Markenverständnis der erfolgreichsten Marken hat eine neue Ebene erreicht. Die wertvollsten Marken positionieren sich durch Branchen- und Sektoren-übergreifende Erlebnisse und übernehmen umfassendere Verantwortung innerhalb der Gesellschaft. Genau das drückt auch der Titel des diesjährigen Reports aus: "Brands as Acts of Leadership".

Die wichtigsten Entwicklungen in den Top100



Apple bleibt im zehnten Jahr in Folge auf Position 1, während Microsoft sich den 2. Platz gesichert und damit Amazon (#3) überholt hat.

Die Marken Microsoft, Tesla und Chanel können mit jeweils +32% das größte Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr verzeichnen. Zwar kann Tesla nicht direkt an den kometenhaften Aufstieg in 2021 anknüpfen, durch das weiterhin starke Wachstum aber an BMW (#13) vorbeiziehen. Lego punktet zudem mit einer stolzen Wachstumsrate von +30% (#63).



Zu den Verlierern zählen in diesem Jahr unter anderem Canon (-15%) und H&M (-8%). Insgesamt verlieren dieses Jahr allerdings nur 7 Marken an Wert. 2021 waren es noch 15 Marken.



Besonders stark wachsen dieses Jahr die Luxus-Marken Dior, Chanel, Hermès, Gucci, Louis Vuitton und Prada mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 22%.



Insgesamt entsprechen die Top100 Best Global Brands 2022 einem Gesamtwert von 3'088'930 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 16% und damit erstmalig über der 3 Billionen US-Dollar-Grenze. Diese Steigerungsrate ist das größte Gesamtwachstum der Top100 seit der ersten Veröffentlichung der Best Global Brands im Jahr 2000.