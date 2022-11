- Bei Verhüttung in kommerziellem Maßstab von Mineralkonzentrat von Barrambie, das mit handelsüblichen Ilmeniten gemischt wurde, wurde Titanschlacke in erstklassiger Chloridqualität produziert

- Ergebnisse bestätigen in Praxis, dass absatzfähige Titan- und Eisen-/Vanadium-Nebenprodukte mit einfachem und konventionellem Verarbeitungsverfahren hergestellt werden können

- Nach Abschluss von technischer Kaufprüfung können Neometals und dessen potenzieller Abnahmepartner Jiuxing mit verbindlichen Verhandlungen hinsichtlich Abnahme beginnen

- Abschluss von vorläufiger Machbarkeitsstudie wird für Dezemberquartal erwartet, um „Nutzwert“ von Produktkorb zu bestätigen und Dialog hinsichtlich Abnahme zu unterstützen

Der aufstrebende Produzent von Batteriematerialien, Neometals Ltd. (ASX: NMT) („Neometals“ oder das „Unternehmen“), freut sich, mit der Produktion von über 90 % Titandioxid-Chloridschlacke vom Verhüttungstestlauf mit einer Mischung von gemischtem Schwerkraftkonzentrat („MGC“) von Barrambie mit anderen Ilmeniten in industriellem Maßstab äußerst vielversprechende Ergebnisse bekannt zu geben. Der potenzielle Abnahmepartner von Neometals, Jiuxing Titanium Materials (Liaonging) Co. Ltd. („Jiuxing“), führte den Testlauf in seiner Produktionsanlage in China durch. Jiuxing ist einer der weltweit führenden Hersteller von Titanschlacke in Chloridqualität und der größte im Nordosten von China.

In der ersten Jahreshälfte 2022 wurde eine gemischte Schwerkraft-Großprobe von der Mineralisierung von Barrambie aufbereitet und etwa 40 t an Jiuxing in China geliefert. Jiuxing mischte anschließend das MGC von Barrambie mit anderen handelsüblichen Titanquellen, um ein Ausgangsmaterial zu produzieren, das für einen Verhüttungstestlauf in industriellem Maßstab geeignet ist. Die produzierte Schlacke mit einem Titandioxidgehalt von über 90 % liegt innerhalb der Spezifikation des etablierten Standard-Ausgangsmaterials der Titanindustrie. Der Verhüttungstestlauf wurde in einer kommerziellen Industrieanlage durchgeführt und stellt das erfolgreiche Ergebnis der letzten Phase der technischen Kaufprüfung dar, die für Jiuxing und Neometals erforderlich ist, um mit Verhandlungen hinsichtlich eines verbindlichen formellen Abnahmeabkommens zu beginnen. Die Abnahme von MGC ist ein Eckpfeiler der Barrambie-Strategie von Neometals, die darin besteht, aus dem Titan-, Vanadium- und Eisenmineralressourcen auf kapitalschonender Basis einen Wert zu schöpfen, wobei die Raffinationsarbeiten von Käufern in Übersee durchgeführt werden.

Die Absichtserklärung[i] mit Jiuxing sieht einen Weg zu einem formellen Abnahmeabkommen vor, dem zufolge Neometals ein MGC oder ein separates Ilmenit- und Eisen-Vanadium-Konzentrat von Barrambie an Jiuxing liefert. In der Absichtserklärung ist insbesondere ein Bewertungssystem beschrieben und es sind die wesentlichen Handelsbedingungen für ein formelles Abnahmeabkommen enthalten (Preisbestimmung, Volumina, Preisuntergrenze usw.), vorbehaltlich der Produktbewertung aus den Verhüttungstestläufen. Die Jiuxing-Absichtserklärung sieht vor, dass die Vertragsparteien ein verbindliches formelles Abnahmeabkommen hinsichtlich der Lieferung von 800.000 t MGC (trocken) pro Jahr („dtpa“) oder 500.000 dtpa Ilmenit und 275.000 dtpa Eisen-Vanadium-Konzentrat auf einer Abnahme- oder Zahlungsbasis für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der ersten Produktion ausverhandeln und unterzeichnen.

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte: „Die Fähigkeit, Titanschlacke in Chloridqualität aus dem einfachen Schwerkraftkonzentrat von Barrambie herzustellen, ist der wichtigste technische Meilenstein für die nächste Phase der Projektentwicklung. Die Ergebnisse verdeutlichen den potenziellen Nutzwert von MGC für Verhandlungen mit potenziellen Kunden, die nach qualitativ hochwertigen Ausgangsmaterialien aus risikoarmen Rechtsprechungen suchen, die für einfache und konventionelle Verarbeitungsverfahren geeignet sind. Barrambie ist ein einzigartiges, erstklassiges Projekt, das eine Reihe von Erschließungsalternativen bietet, einschließlich der Möglichkeit der direkten Verschiffung von Erz, der Aufbereitung des Erzes zu MGC oder der Weiterverarbeitung von MGC zur Herstellung separater ilmenit- und vanadiumreicher Magnetitprodukte.“

Herr Liu, Chairman of the Board von Jiuxing, sagte: „Jiuxing bestätigt, dass die Misch- und Verhüttungstestläufe mit Material von Barrambie erfolgreich waren und dass eine Titanschlacke von höchster Qualität erzielt wurde. Jiuxing bestätigt, dass dies der letzte technische Bestätigungsschritt ist, der erforderlich ist, damit die Vertragsparteien mit Verhandlungen hinsichtlich der Preisbestimmung und der endgültigen Abnahmeabkommen beginnen können.“

Abb. 1: Links: Titanschlacke in Chloridqualität von den Verhüttungstestläufen; rechts: Roheisen von den Verhüttungstestläufen Quelle: Jiuxing

Nächste Schritte

Neometals setzte die Beauftragung führender Dienstleister für Barrambie im Laufe des Quartals fort, wobei diese Informationen genutzt wurden, um eine vorläufige Machbarkeitsstudie (die „PFS“) der Klasse 4 der Association for the Advancement of Cost Engineering („AACE“) für Barrambie weiterzuentwickeln. Die technische Schätzung der Investitions- und Betriebskosten wird alle Aspekte der Wertschöpfungskette von Barrambie berücksichtigen, beginnend bei einer einfachen Option zur direkten Verschiffung von Erz („DSO“) über eine Veredelungsoption zur Herstellung von MGC bis hin zu einer Option zur Niedrigtemperatur-Röstreduktion („LTR“)[ii] des MGC sowie der Abscheidung in Ilmenit- und Eisen-Vanadium-Konzentratströme. Angesichts der laufenden Abnahmegespräche mit Jiuxing basiert die Schätzung in der PFS jedoch auf der LTR-Option, die leicht verfügbare Produktmarktindizes zur Bewertung des Projekts bietet. Die PFS ist auf einem guten Weg, um im Dezemberquartal 2022 abgeschlossen zu werden.

Die PFS für Barrambie wird eine Schlüsselkomponente der Kaufprüfung sein, die der erfolgreiche Partner für die Errichtung, die Eigentümerschaft und den Betrieb durchführen muss. Dieses Erschließungsmodell wurde von Neometals und dessen Partnern erfolgreich eingesetzt, um das Lithiumprojekt Mt Marion im Jahr 2015 weiterzuentwickeln, das heute der zweitgrößte Produzent von Spodumen (Hartgestein-Lithiumkonzentraten) der Welt ist (Neometals verkaufte seine letzte Aktienposition am Projekt im Jahr 2019 und sein Abnahmerecht im Jahr 2021).

Abb. 2: Ungefährer Zeitplan für Barrambie

Hintergrund

Die bevorzugte Fließschemaoption mit dem potenziellen Abnahmepartner Jiuxing ist eine Abbau- und Veredelungs-Fließschemaoption zur Herstellung von titan-, vanadium- und eisenhaltigem MGC für die direkte Verhüttung. Jiuxing zieht eine direkte Verhüttung des mit handelsüblichen Ilmeniten gemischten MGC in Betracht.

Eine sekundäre Fließschemaoption mit einer Niedrigtemperatur-Reduktion des gemischten Schwerkonzentrats, um eine magnetische Abscheidung zu ermöglichen und zwei unterschiedliche Produkte - Ilmenit- sowie Eisen-Vanadium-Konzentrat - zu erzeugen, ist ebenfalls möglich.

Abb. 3: Vereinfachte Übersicht des MGC-Fließschemas für Barrambie

Abb. 4: Vereinfachte Übersicht des LTR-Fließschemas für Barrambie

Die kontinuierliche starke Nachfrage nach hochwertigen Chlorid-Titan-Ausgangsmaterialien in Verbindung mit einem knappen Angebot führt zu einem starken Preisanstieg, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist.

Abb. 5: Preistrend 2018–2022 von Ilmenitkonzentrat, 47-49 % Titandioxid, CIF China, USD/t. Quelle: Fastmarkets

Schürfen nach Haupterzgängen

Zwischen Juni und August 2021 wurde bei Barrambie ein Schürf- und Großprobennahmeprogramm hinsichtlich Haupterzgänge durchgeführt. Das Programm wurde konzipiert, um Mineralisierungen von drei Schürfungen nach Haupterzgängen in der Abbaukonzession M57/173-I zu fördern, wobei das Material von der Nähe der Oberfläche entnommen wurde und ähnliche Titandioxidgehalte aufwies wie die Mineralressource.[iii] 470 t der Mineralisierung wurden geschürft, erprobt und für den Transport verpackt. Diagramme des Standorts der Schürfungen nach Haupterzgängen, von dem aus die Mineralisierung der Großproben gewonnen wurde, sind in Anhang 1 enthalten.

Abb. 6: Schürfungen nach Haupterzgängen, um Mineralisierungen bei Barrambie zu fördern, zu erproben und zu verpacken. Quelle: Neometals

Bevollmächtigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Chris Reed

Managing Director

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E: info@neometals.com.au

Jeremy Mcmanus

General Manager - Commercial and IR

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E: jmcmanus@neometals.com.au

Über Neometals Ltd

Der Schwerpunkt von Neometals liegt auf der kontinuierlichen Entwicklung und Kommerzialisierung unserer firmeneigenen innovativen Technologien mit starken globalen Partnern, um durch die nachhaltige Produktion von Batteriematerialien einen Mehrwert zu schaffen.

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen und ethisch unbedenklichen Batterierohstoffen wird weiter zunehmen, wobei vor allem Energiespeichersysteme als Wegbereiter für die Energiewende angesehen werden. Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und resiliente Lieferketten sind die wichtigsten Herausforderungen für die Versorgungskette von Energiespeichern und Elektrofahrzeugen. Unsere Technologien, insbesondere auf dem Gebiet des Recyclings und der Rückgewinnung von Batteriematerialien, verringern die Abhängigkeit von der herkömmlichen Förderung und Verarbeitung und unterstützen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft.

Neometals verfügt über drei Kerngeschäfte mit Schwerpunkt auf Batterierohstoffen zur Vermarktung der kostengünstigen und klimaneutralen Verarbeitungstechnologien des Unternehmens:

- LiLithiumionenbatterie („LIB“) Recycling (50 %-Eigenkapitalbeteiligung) - Herstellung von Nickel, Kobalt und Lithium aus Produktionsschrott und ausgedienten LIBs im Rahmen eines Joint Ventures mit dem weltweit führenden Anlagenbauer SMS group. Das Primobius-Gemeinschaftsunternehmen betreibt einen kommerziellen Entsorgungsdienst in seinem 10-Tonnen-Shredder ''Spoke'' in Deutschland und ist der Recycling-Technologiepartner von Mercedes Benz. Die Investitionsentscheidung für den ersten operativen Betrieb von Primobius mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag in Zusammenarbeit mit Stelco in Kanada wird voraussichtlich im Dezember 2022 getroffen.

- Vanadiumrückgewinnung (Erwerb einer 50 %-Eigenkapitalbeteiligung) – Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid durch die Verarbeitung von Nebenprodukten der Stahlherstellung ("Schlacke"). Abschluss von Evaluierungsstudien für einen operativen Betrieb mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen pro Jahr in Pori, Finnland, und ein potenzielles Joint Venture mit Critical Metals, das durch eine 10-jährige Vereinbarung über die Lieferung von 2 Mio. Tonnen Schlacke (zusammen mit der potenziellen Verfügbarkeit von weiteren 1,1 Mio. Tonnen) mit dem führenden skandinavischen Stahlhersteller SSAB gestützt wird. Investitionsentscheidung voraussichtlich Ende Dezember 2022. Eine Vereinbarung mit H2Green Steel über bis zu 4 Mio. t Schlacke untermauert einen potenziellen zweiten operativen Betrieb in Boden, Schweden; und

- Lithiumchemikalien (Erwerb einer 35 %-Eigenkapitalbeteiligung) – zur Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein unter Verwendung des patentierten ELi-Elektrolyseverfahrens von RAM. Kofinanzierung einer Pilotanlage und von Evaluierungsstudien für einen operativen Betrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr in Estarreja, Portugal, im Rahmen eines 50:50-Joint-Ventures zwischen RAM (70 % NMT, 30 % Mineral Resources Ltd.) und Portugals größtem Chemieproduzenten Bondalti Chemicals S.A. Investitionsentscheidung voraussichtlich im Dezember 2023.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Exploration

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, beruhen auf den von Herrn Gregory Hudson, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellten Informationen und Begleitdokumenten und geben diese korrekt wieder. Herr Hudson ist ein Vollzeitangestellter von Neometals Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die in Frage kommenden Mineralisierungsarten und Lagerstättentypen sowie die von ihm ausgeübte Tätigkeit, um als sachkundige Person im Sinne des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe Dezember 2012, zu gelten. Herr Hudson hat der Aufnahme der Angelegenheiten in diesen Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt.

Metallurgie und Probenahme

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Testergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Gavin Beer zusammengestellt und/oder überprüft wurden, der Mitglied und zugelassener Fachmann des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Beer ist ein Vollzeitangestellter von Neometals Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die von ihm ausgeübte Tätigkeit, um als kompetent für die Zusammenstellung und Berichterstattung solcher Informationen anerkannt zu werden. Herr Beer erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcenschätzungen für das Titanprojekt Barrambie beziehen, sind der ASX-Meldung mit dem Titel „Updated Barrambie Mineral Resource Estimate“ vom 17. April 2018 entnommen. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Bekanntmachung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Börsenbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

[i] Sämtliche Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel „Barrambie - MOU for Cornerstone Concentrate Offtake“ („Jiuxing MoU“), die am 16. April 2021 veröffentlicht wurde.

[ii] Sämtliche Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel „Barrambie Flowsheet Breakthrough“, die am 22. Dezember 2022 veröffentlicht wurde.

[iii] Vollständige Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel „Updated Barrambie Mineral Resource Estimate“, die am 17. April 2018 veröffentlicht wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

