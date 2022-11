NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 120 auf 116 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Umsatz des Konsumgüterkonzerns hätten die Investoren zwar auf deutlich mehr gehofft, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngst unterdurchschnittliche Aktienkursentwicklung biete aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit in ein defensives Portfolio, bei dem sie angesichts hoher Barmittelbestände zudem Zukäufe und Ausschüttungen an die Aktionäre erwarte. Wylenzek hob ihre Schätzungen an, reduzierte aber wegen des Zinsumfelds das Kursziel./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 18:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 19:00 / ET

Die Beiersdorf Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 93,51EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 116 Euro