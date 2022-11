Amazon, Tesla, Meta – Verwerfungen am Aktienmarkt

Ist die große Erfolgsstory der FANGMAN-Aktien zuende? So wie einst BRIC scheiterte, verlieren Amazon, Facebook, Google, Netflix oder Microsoft kontinuierlich an Gewicht in Nasdaq und S&P 500. Dies führt im spekulativen Bereich dazu, dass sehr viele Inline-Optionsscheine vor allem auf die Nasdaq tolle Renditen aufweisen. Auch auf den DAX lässt sich bei zwei Papieren fast 500 Prozent Rendite sehen. So lohnt hohes Risiko und führt zu sehr hohen Renditen mitunter. Wie aber ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt?

Die aktuelle Fondsmanagerumfrage zeigt deutlich, dass selbst Profis kapituliert hatten – so zumindest Anfang Oktober. „Gut 70 Prozent erwarten eine schwächere globale Konjunktur, einen ähnlichen Pessimismus gab es auch 2008 sowie Anfang 2019 und im März 2020. Die Fondsmanager sind also in Bezug auf Aktien sehr negativ gestimmt“, findet Niklas Helmreich vom Multi-Asset-Manager Trive.