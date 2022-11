JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 300 auf 280 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr erhoffte Erholung des Kosmetikkonzerns in China sei etwas lustlos gestartet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen rückläufiger Ausgaben von US- und europäischen Kunden in einem Rezessionsumfeld dürften die Konsensschätzungen für 2023 sinken. Zum neuen Kursziel verwies Wylenzek zudem auf das Zinsumfeld./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 20:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 306,4EUR an der Börse Tradegate.



