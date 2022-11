Microsoft überholt Amazon in Interbrand's 2022 Best Global Brands Report (FOTO)

Köln, Berlin, New York (ots) - Tech-Marken geben weiter den Ton an; Tesla

überholt BMW; Nike erstmalig in den Top10



- Microsoft (#2) erstmals seit 2017 wieder mehr wert als Amazon (#3); Apple

unangefochten auf Nummer 1

- Microsoft (#2), Tesla (#12) und Chanel (#22) mit +32% Wachstum die

Top-Gewinner des Jahres

- Allianz (#34, +23%) und Siemens (#55, +21%) ebenfalls unter den Top-Gewinnern

des Jahres

- Tesla (#12) jetzt wertvoller als BMW (#13)

- Mercedes-Benz (#8) weiterhin als einzige europäische Marke unter den Top 10;

Nike (#10) verdrängt McDonalds (#11)

- Airbnb (#54), Red Bull (#64) und Xiaomi (#84) erstmalig im Ranking



Interbrand veröffentlicht heute die diesjährige Ausgabe der renommierten "Best

Global Brands"-Studie im Rahmen des WebSummit in Lissabon, Portugal. Es ist

bereits die 23. Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie der globalen

Markenberatung.