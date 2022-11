Ringmetall: Deutlich unterbewertet

SMC-Research sieht Ringmetall nach den Neunmonatszahlen auf Kurs in Richtung der oberen Hälfte der angehobenen Zielspannen. SMC-Analyst Holger Steffen ist auch für die Zeit danach zuversichtlich und stuft die Aktie als deutlich unterbewertet ein.

Ringmetall spüre laut SMC-Research im Spannringgeschäft in einigen Regionen konjunkturellen Gegenwind, aber das Wachstum im Bereich von Inlinern und Bag-in-Box-Systemen sowie die positive Entwicklung im kleineren Bereich Industrial Handling helfen, das zu kompensieren, so die Analysten. Im dritten Quartal habe das Unternehmen den Umsatz infolgedessen im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 Prozent auf 55,0 Mio. Euro steigern können. Das EBITDA habe mit 6,9 Mio. Euro zwar um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, bewege sich damit aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Bezogen auf den gesamten Neunmonatszeitraum stehen laut den Analysten ohnehin ein starkes Umsatzwachstum um 34,7 Prozent auf 170,3 Mio. Euro und eine EBITDA-Verbesserung um 24,9 Prozent auf 24,2 Mio. Euro in den Büchern. Auch wenn das letzte Vierteljahr wegen der Rahmenbedingungen schwächer ausfallen dürfte als das dritte Quartal, bewege sich die Gesellschaft damit tendenziell eher in Richtung der oberen Hälfte der nach den Halbjahreszahlen angehobenen Zielspannen. Diese liegen bei 205 bis 225 Mio. Euro für den Umsatz und 26 bis 32 Mio. Euro für das EBITDA, so die Analysten.