Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 09/22

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 09/22

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Konjunkturumfragen Oktober

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 09/22

09:15 Uhr, Spanien: PMI Dienste 10/22

09:45 Uhr, Italien: PMI Dienste 10/22

09:50 Uhr, Frankreich: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 09/22

13:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 10/22



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 04.11.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:45 ITA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:45 EUR EZB De Guindos Rede 09:55 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:30 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 13:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 13:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 13:30 CAN Arbeitslosenquote 13:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 13:30 CAN Beschäftigungsquote 13:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 13:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 13:30 USA Arbeitslosenquote 13:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 13:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 13:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 15:00 CAN Ivey PMI s.a 15:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex



