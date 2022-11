Nach dem Fed-Statement zunächst eine Rally beim Nasdaq und den anderen US-Indizes - aber dann killte Jerome Powell die Euphorie! Warum waren Nasdaq & Co zunächst gestiegen? Weil die Fed in ihrem Statement erstmals betont hatte, dass sie die Wirkungen der Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung berücksichtigen wolle durch wahrscheinlich kleinere Zinsschritte in der Zukunft. Dann aber Powell bei der Pressekonferenz mit der Ansage, dass die Zinsen aber höher steigen würden als zuvor erwartet. Powell hat faktisch also den erwartbaren Hochpunkt der Zinsen nach oben geschoben - und das ist wichtiger als die Größe der einzelnen Zinsschritte! Daher Nasdaq und Co mit einem Abverkauf - neue Tiefs sind nun wahrscheinlich, bevor die Fed dann bei der nächsten Sitzung im Dezember "gnädiger" sein wird..

1. Uniper macht 40 Milliarden Euro Verlust in 9 Monaten

2. China vor dem Ende der Zero-Covid-Politik?

