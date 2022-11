Lithium Chile schließt zweite Produktionsbohrung im argentinischen Projekt Salar De Arizaro ab - 255 Meter dicker Sole-Aquifer identifiziert - Verdoppelung der Dicke des Sole-Aquifers, der in der ersten Produktionsbohrung durchteuft wurde - Es wurde mitge

Calgary, AB – 3. November 2022 – Lithium Chile Inc. („Lithium Chile“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: LITH – WKN: A2JAHX – FRA: KC3) freut sich, ein operatives Update zu seinem Phase-2-Erschließungsprogramm im Salar de Arizaro ("Arizaro") in Argentinien bekannt zu geben. Das Unternehmen meldet den Abschluss der zweiten Produktionsbohrung, Argento 2, die bis zu einer Gesamttiefe von 649 Metern gebohrt wurde. Der gefundene Sole-Aquifer war 255 Meter mächtig, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem 132 Meter mächtigen Aquifer der Erstbohrung bedeutet, über den das Unternehmen bereits in seinem ersten NI 43-101-Bericht (siehe NR 8. Februar 2022) berichtet hatte, mit einer angezeigten und abgeleiteten Ressource von 1.420.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE).

Highlights der zweiten Phase:

- Die zweite Produktionsbohrung, Argento 2, wurde 3,6 Kilometer südöstlich der ersten Produktionsbohrung, Argento 1, niedergebracht, die im September 2021 abgeschlossen wurde.

- Argento 2 stieß zwischen 343 Metern und 598 Metern auf den angestrebten Sole-Aquifer. Das entspricht einer Mächtigkeit des Grundwasserleiters von insgesamt 255 Metern und ist damit 123 Meter mächtiger als die erste Entdeckung des Unternehmens in Argento 1.

- Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass aufgrund der Nähe zwischen Argento 1 und Argento 2 und der fast doppelt so großen Mächtigkeit der lithiumhaltigen Formation wie bei Argento 1 die geschätzte Lithiumressource genauso gut oder sogar besser sein dürfte als bei der Erstbohrung.

- Mit einem Diamantbohrgerät wurde Argento 2 zunächst bis in eine Tiefe von 450 Metern gebohrt. Anschließend setzte das Unternehmen seine vertraglich vereinbarte Drehbohranlage an der gleichen Stelle ein und bohrte mit einem 9 7/8-Zoll-Dreikantbohrer bis zu einer Gesamttiefe von 649 Metern.

- Proben, die zwischen 360 Metern und 450 Metern von der Diamantbohrung auf Argento 2 entnommen wurden, ergaben Werte von bis zu 350 mg/l Lithium.