Im kommenden Jahr wird das erste Spiel in den Betatest gehen, danach ist eine weltweite Veröffentlichung geplant. In der Zwischenzeit wird mit der Entwicklung von Spiel 2 und Spiel 3 der Eternal Dragons-Saga begonnen. Dadurch wird der Nutzen der Eternal Dragons NFTs für das gesamte Ökosystem erheblich erweitert.

In Zukunft werden die Genesis Dragons als Eckpfeiler der Eternal Dragons-Franchise zu einem prägnanten und unverwechselbaren Zeichen der Identität und Gemeinschaft werden, während sich die Eternal Dragons-Saga und die Marke weiterentwickeln und die Massen erreichen.

Zusammen mit dieser Ankündigung präsentiert das Team von Trailblazer Games eine Demo der Alpha-Version auf dem Solana Foundation Games Day am 4. November in Lissabon.

Die Alpha wird als Early-Access-Version des Eternal Dragons Auto-Battlers für die Eternal Dragons Genesis NFT-Besitzer später in diesem Jahr veröffentlicht. Besitzer der Eternal Dragons können das Alpha-Gameplay im vierten Quartal auf dem Desktop ausprobieren.

LISSABON, Portugal, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games, das Team hinter Eternal Dragons, kündigt die Veröffentlichung der Alpha-Version ihres ersten Spiels an, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Dies folgt auf einen bemerkenswert erfolgreichen Verkauf der Eternal Dragons Genesis-Kollektion. Die 10.000 NFTs wurden über einen Zeitraum von 10 Wochen zwischen Juli und September verteilt und waren selbst während des schlimmsten NFT-Bärenmarktes aller Zeiten schnell ausverkauft.

Eternal Dragons kündigt Alpha-Version des ersten Spiels auf dem Web Summit 2022 an

