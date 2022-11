Neuer Look für nachhaltige Hygiene-Brand SELENACARE

Wien (ots) - Vor fünf Jahren begann für SELENACARE alles mit dem Launch ihrer

Menstruationstassen. Nun modernisiert die Marke ihr Corporate Design.



Mittlerweile umfasst das Sortiment von SELENACARE mehr als 20 nachhaltige

Alternativen für Periode und Blasenschwäche. Nach fünfjährigem Bestehen wurde

ein Rebranding mit modernisiertem Corporate Design erarbeitet. Passend dazu

erstrahlt der Online-Auftritt im neuen Look & Feel. Die optimierte Farbwelt und

Typographie sollen für ein angenehmes Einkaufserlebnis für Teenager sowie Frauen

und Männer aller Altersstufen sorgen.





Awareness durch quellenbasierte FaktenEntwickelt und durchgeführt wurde das Konzept von der Onlineshop-AgenturWirduzen. Das Kreativkonzept für die Launchkampagne stammt aus der Feder derWiener Agentur We Make Stories, in der quellenbasierte Fakten Awareness fürProbleme und Tabus rund um Periode und Blasenschwäche schaffen. Schließlich hatSELENACARE es sich mit dem Motto "Dare to care" zur Mission gemacht, denHygieneartikel-Markt nachhaltig zu verändern."Der Erfolg der letzten Jahre hat gezeigt, dass die KonsumentInnen bereit fürnachhaltige Alternativen im Hygienebereich sind. Unsere jahrelange Expertisehaben wir genutzt und einen konsumentennahen Auftritt geschaffen. Ich freue michdarauf zukünftig noch stärker mit Innovationen und Angeboten aufKonsumentenwünsche eingehen zu können!" so Melanie Funk, Chief Marketing Officervon SELENACARE.Über SELENACARESELENACARE ist eine Marke der New Systems Handels GmbH, die sich aufnachhaltige, wiederverwendbare Hygieneartikel spezialisiert. NebenPeriodenunterwäsche bietet das Unternehmen auch Menstruationstassen, waschbareBinden sowie Slipeinlagen und Unterwäsche bei leichter Blasenschwäche an.Europaweit online und im Drogeriefachhandel erhältlich.Website: http://www.selenacare.com/