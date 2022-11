In den USA ist die Wirtschaftsleistung (ebenfalls überraschend) im 3. Quartal um 2,6% gestiegen. Haupttreiber waren Exporte ( 7%) und steigende Konsumausgaben ( 0,5% im Oktober relativ zum Vormonat). Die Auswirkung gestiegener Finanzierungskosten machen sich wie erwartet in geringeren Investitionsausgaben bemerkbar. Allerdings hat sich die Dynamik nicht weiter verstärkt und der Rückgang um -8,5% ist als moderat einzustufen. Der Beginn der Berichtssession zeigt einen ersten leichten Rückgang der Unternehmensgewinne. Der befürchtete Absturz wurde aber mit wenigen Ausnahmen vermieden.

Parallel zu den politischen Turbulenzen in England haben sich die Wirtschaftsaussichten im Oktober auf niedrigem Niveau weiter eingetrübt. Die aktuellen Daten zeigen zwar gegenwärtig noch keinen Absturz der Wirtschaftsleistung an, es ist aber eine merkliche Verschlechterung der Wirtschaftsdaten messbar. So fielen die Einzelhandelsumsätze um -0,3%, das Handelsbilanzdefizit stieg auf gegenwärtig über 50 Mrd. EUR den dritten Monat in Folge an und die Industrieaufträge sind weiter rückläufig. Trotz der schwachen Zahlen wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal überraschend um 0,2%. Schwach bleiben alle Umfragewerte, z.B. fiel der Umfragewert für das verarbeitende Gewerbe von rezessiven 48,4 weiter auf 46,6. Trotz fallender Energiepreise im Oktober überwiegt sowohl bei Haushalten als auch der Industrie die Sorge vor den negativen Effekten der Energiekrise. Auch weil bekanntlich der Ursprung des Preisrückgangs vor allem aufgrund voller Speicherstände und geringerer Nachfrage wegen extrem milder Temperaturen im Oktober (laut DWD vorläufig wärmster bzw. zweitwärmster Oktober seit 1881) hervorgerufen wurden. Der Gaspreis für das Kalenderjahr 2023 gab ebenfalls nach, liegt aber Ende Oktober mit über 140 EUR/MWh noch immer etwa 7-fach über den Niveaus vor Kriegsbeginn.

China

Im Oktober fand der 20. Parteitag der kommunistischen Partei statt und bestätigte Xi Jingpings dritte Amtszeit. Der Verlauf des Parteitages und die Zusammenstellung seines Kabinetts durchkreuzte die Markthoffnung einer Kursveränderung Chinas bezüglich ihrer Zero-Covid- Strategie, fiskalischer Maßnahmen und regulatorischer Beschränkung. Der chinesische Aktienmarkt hat mit ca. -15% im Oktober deutlich reagiert, obwohl zum Monatsende nach offiziellen Angaben ein Wirtschaftswachstum im 3. Quartal von 4% erzielt werden konnte (Vorquartal 0,4%).



Japan

In Japan machen sich wie in Europa die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise in der Handelsbilanz deutlich bemerkbar. Die negative Handelsbilanz von circa 14 Mrd. USD und die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen japanischen und amerikanischen 10-jährigen Staatsanleihen um 2,5% seit Jahresbeginn hat die Abwertung des Yens beschleunigt (knapp -30% seit Jahresanfang). Obwohl offiziell nicht bestätigt, kam es wohl zu Stützungskäufen seitens der BoJ. Trotz der Schwierigkeiten im Außenhandel ist die wirtschaftliche Entwicklung in Japan weiter geprägt durch stabile Wachstumsraten von 1,6%, im internationalen Vergleich sehr geringen Inflationsraten von 3%, vollen Auftragsbüchern und noch positiven Umfragewerten über 50.



In der Summe bleiben wir natürlich in unserem globalen „Winter“ Regime.



Monetäre Situation:

Die globale monetäre Situation hat sich im Oktober wie erwartet nur geringfügig verändert, unser Inflations-Regime bleibt weiter im roten Bereich. In den USA ist eine leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt zu messen. Die Anzahl offener Stellen ging mit einer Million so stark wie noch nie zurück und das Lohnwachstum hat sich auf dem aktuellen Niveau bei 6,7% stabilisiert. Da das Lohnwachstum aber trotz des engen Arbeitsmarktes weiter unterhalb der Inflationsrate von 8,5% liegt und Lohnentwicklungen auch in der Vergangenheit eher der Preisentwicklung folgten, ist es hier noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen.



In der Eurozone erreichte die Inflationsrate einen neuen Rekordwert von 10,7% und hat zu einem erwarteten Zinsschritt von 75 bps seitens der EZB geführt. In Australien und Kanada wurden die Leitzinsen ebenfalls weiter um jeweils 50 bps erhöht, wobei die Erhöhungen unterhalb der Markterwartungen lagen. Die Auswirkungen der Zinserhöhungen sind gegenwärtig insbesondere am Kapital- und Häusermarkt zu spüren. Z.B. gingen die Hausverkäufe in den USA im September um weitere -1,5% zurück. Die Sensitivität realwirtschaftlicher Entwicklungen auf Zinssteigerungen ist auch aufgrund hoher Sparquoten während der Corona-Pandemie eher gering und hat global weder zu einem merklichen Rückgang der Beschäftigungsniveaus noch der Wirtschaftsaktivität geführt.



Marktentwicklungen

Die globale Inflationsdynamik und die Zentralbankentscheidungen haben zu einem weiteren sehr volatilen Monat an den Kapitalmärkten geführt. Zu Beginn des Monats haben schwache Arbeitsmarktdaten Hoffnungen auf ein baldiges Ende bzw. Verlangsamung des Zinsanhebungszyklus in den USA geführt. Diese wurden mit einer unerwartet hohen Kerninflationsrate von 6,6% in den USA beendet. Gegen Ende des Monats haben die geringere Anhebung der Leitzinsen in Kanada, Australien und der vermiedene Einbruch der Unternehmensgewinne in den USA den Markt gestützt. Die Anleihenmärkte bewegten sich mit Ausnahme des Gilt Futures, der sich zumindest teilweise von seinem historischen Einbruch im September mit 6% erholt hat, seitwärts. Die Aktienmärkte legten, getragen durch den EUROSTOXX50 und S&P 500, im Schnitt um circa 5 % zu. Einzig Emerging Markets verzeichneten aufgrund der schlechten Performance chinesischer Aktien einen Verlust von -2,1%. Die Rohstoffmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Monats positiv, gaben aber einen großen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Über den gesamten Monat verblieb jedoch mit Ausnahme von Edelmetallen ein kleiner Gewinn.