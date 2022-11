Erster Patient in Clairvoyants klinischer Phase-2-Studie von Psilocybin als Mittel zur Behandlung von Alkoholkonsumstörungen behandelt

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 3. November 2022 / Clairvoyant Therapeutics („Clairvoyant“), ein in der klinischen Phase befindliches kanadisches Biotech-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimitteltherapien zur Suchtbehandlung gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass der erste Patient in der klinischen Phase-2-Studie des Unternehmens, in der Psilocybin zur Behandlung von Alkoholkonsumstörungen (AUD) untersucht wird, behandelt wurde.

In der randomisierten, kontrollierten klinischen Studie CLA-PSY-201 von Clairvoyant wird die Sicherheit und Wirksamkeit einer 25 mg-Kapsel mit synthetischem Psilocybin im Vergleich zu einem Placebo im Kontext der Motivational Enhancement Therapy (MET) untersucht. Psilocybin ist der pharmazeutische Wirkstoff in bestimmten Pilzen, der bekanntermaßen einen vorübergehenden psychedelischen Bewusstseinszustand hervorruft.

„Die Verabreichung der ersten Dosis an einen Patienten ist ein wichtiger Meilenstein, auf den wir seit mehr als zwei Jahren hingearbeitet haben“, sagte Damian Kettlewell, CEO von Clairvoyant, und fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, weitere Studienzentren an führenden Universitäten und privaten klinischen Einrichtungen in Kanada und Europa zu eröffnen. Mit jedem Schritt kommen wir der Realisierung unseres Ziels näher, eine Psilocybin-Therapie für Patienten mit AUD zu entwickeln.”

„Wir freuen uns, an der laufenden Untersuchung von Psilocybin als Therapeutikum mitzuwirken“, meinte Dr. Eugene Okorie, MD, FRCPC, Prüfarzt der klinischen Studie bei Okanagan Clinical Trials, wo der erste CLA-PSY-201-Patient behandelt wird. „Es ist uns ein Anliegen dazu beizutragen, das Verständnis der medizinischen Gemeinschaft für den potenziellen Nutzen von Psilocybin für Patienten zu verbessern und die damit verbundenen Denkweisen zu fördern.“

Ziel von Clairvoyant ist es, das erste Unternehmen der Welt zu sein, das sich die Marktzulassung für Psilocybin in Europa, dem Vereinigten Königreich und Kanada für Patienten mit AUD sichert. Neben der Behandlung des ersten Patienten in Kanada hat Clairvoyant auch die behördliche Zulassung in Finnland erhalten und dort die ersten beiden klinischen Zentren eröffnet. Das Unternehmen plant die Zulassung der Psilocybin-Therapie für AUD im Jahr 2026 auf zwei Kontinenten.