MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres hat der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) seine Prognose präzisiert. Sowohl beim Erlös als auch beim operativen Gewinn fällt die Spanne etwas enger aus. Dabei konnte Scout24 vor allem im abgeschlossenen dritten Quartal nach eigenen Angaben das Wachstumstempo beschleunigen. "Das dritte Quartal 2022 ist das umsatzstärkste für das Scout24 Immobiliengeschäft seit dem Börsengang im Jahr 2015", sagte Konzernchef Tobias Hartmann laut Mitteilung vom Donnerstag. An der Börse sackte die Aktie im frühen Handel um knapp drei Prozent ab. Analysten hatten bereits mit einem leicht positiveren Ausblick gerechnet.

Der Konzernumsatz 2022 dürfte nun gegenüber dem Vorjahr um 14 bis 15 Prozent zulegen, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um 11 bis 12 Prozent wachsen. Beide Bandbreiten fallen damit nun jeweils am unteren Ende einen Prozentpunkt besser aus als bislang.