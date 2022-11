DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Neunmonatszahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die dunklen Wolken hätten den Immobilienkonzern erreicht, titelte schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2022./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 7,18EUR an der Börse Tradegate.