DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Der Pharmakonzern hab ein solides Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stärke seine Einschätzung, dass die Wachstumsziele für das operative Ergebnis bis 2026 erreichbar seien./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,90EUR an der Börse Tradegate.