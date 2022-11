NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der Rückversicherer habe insgesamt erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das Nettoergebnis am unteren Ende der Zielspanne präzisiert, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letzteres beruhige mit Blick auf die Fähigkeit des Unternehmens, in einem weiteren schwierigen Jahr seine Ziele zu erreichen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022

Die Hannover Rueck Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 169,1EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Outperform

Kursziel: 174 Euro