Chipwerte als langfristige Chance?

Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten: Die Chip- und Halbleiterindustrie befindet sich aktuell in der Krise. Der Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten spitzt sich weiter zu. Unter anderem machte sich dies bei den Aktien der Unternehmen bemerkbar. Sollten die Vereinigten Staaten mit den jüngsten Maßnahmen zur Erreichung der Technologieführerschaft erfolgreich sein, könnte sich dies langfristig positiv in den Aktienkursen der Branchendominierenden US-Unternehmen widerspiegeln. Vontobel bietet eine Aktienanleihe mit der WKN VV8RQU auf AMD, Micron Technology, NVIDIA in Zeichnung an.

Chipmangel nach wie vor Akut

Schlechte Nachrichten sind manchmal auch gute Nachrichten. Die in der Kalenderwoche 43 veröffentlichen Zahlen von Meta enttäuschten, worauf die Aktie im zweistelligen Prozentbereich einbüßte. Unter anderem sind die hohen, geplanten Investitionen ein Grund für den Kursrückgang. Meta hat es sich zum Ziel gemacht, den Aufbau des Metaversums maßgeblich zu beeinflussen. Für den Aufbau des Metaversums sind Datenzentren, Server und Netzwerkinfrastruktur mit AI-Funktionalität notwendig. Die hohen Investitionen in diese Infrastruktur kommen unter anderem den Herstellern von Chips und Halbleitern zugute. Wie hoch diese Investitionen in der Branche sein werden, in der Meta nicht der einzige Player ist, ist noch nicht ganz klar. Jedoch sind die aktuell steigenden und geplanten Investitionen ein gutes Zeichen für die Zulieferer der Branche. Der Konzern Meta machte im Quartalsbericht bekannt, dass er im Jahr 2022 USD 32 bis USD 33 Milliarden Investitionen plant. Im Jahr 2023 werden es USD 34 bis USD 39 Milliarden sein. Die Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) Aktien profitierten kurzfristig von den Nachrichten. Daraufhin stieg der Aktienkurs der beiden Unternehmen um jeweils 3,5 Prozent und knapp 2 Prozent. Dieses Beispiel verdeutlicht den zukünftigen Bedarf an Hardware. (Bloomberg, 27.10.2022)

Toyota, der weltgrößte Autohersteller, liefert Autos vorübergehend mit nur noch einem anstelle von zwei Smartkeys aus, um dem Chipmangel entgegenzuwirken. Auch hieran lässt sich erkennen, dass immer noch Angebotsknappheit herrscht und die Nachfrage nach Chips ungemindert hoch ist. Toyota warnte letzte Woche davor, dass das Jahresziel der Produktion von 9,7 Millionen Fahrzeugen voraussichtlich verfehlt werde. Dies beruhe teilweise auf dem Mangel an verschiedenen Autoteilen und Lieferkettenengpässen. (Bloomberg, 27.10.2022)