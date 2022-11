HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück kommt bei den verheerenden Schäden durch Hurrikan "Ian" in Florida vergleichsweise glimpflich davon. Der Vorstand des Dax-Konzerns rechnet lediglich mit einer Nettobelastung von 276 Millionen Euro - gerade mal ein Bruchteil der Summen, die die beiden Weltmarktführer Munich Re und Swiss Re zu schultern haben. Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz bekräftigte daher am Donnerstag sein Gewinnziel für 2022 - hält aber nur noch das untere Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro für realistisch. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Hannover-Rück-Aktie gewann am Vormittag rund zwei Prozent an Wert auf 168,90 und war damit zweitstärkster Titel im Dax . Inzwischen hat das Papier seine zwischenzeitlichen Verluste aus dem Jahresverlauf wettgemacht und wird praktisch wieder so teuer gehandelt wie Ende 2021. Gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört dem Versicherungskonzern Talanx (HDI).