Marketing mit Produktvideos Julian Haase gibt 5 Tipps, mit denen Unternehmen erstklassige Marketingvideos gelingen (FOTO)

Edewecht (ots) - Tagtäglich sehen sich Menschen einer Vielzahl an Informationen

ausgesetzt, die immer schneller und mit steigender Intensität auf sie

einprasseln. Das stellt Werbetreibende vor ein Problem: Die sinkende

Aufmerksamkeitsspanne vieler - ein Produkt dieser Reizüberflutung - macht die

Präsentation von Produkten und Leistungen in Textform immer ineffizienter,

während Werbebanner in der Informationsflut oft untergehen.



Um Aufmerksamkeit zu erlangen und zu binden, empfiehlt Filmemacher und

Marketing-Experte Julian Haase daher den Einsatz von Videomarketing. Aus seiner

Beteiligung an hunderten erfolgreichen Werbedrehs weiß er: Wer ein Produkt

verkaufen will, muss in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit der Zielgruppe

binden und sie danach richtig an das Produkt heranführen. Im Folgenden

beleuchtet Julian Haase anhand von fünf Tipps, was ein erstklassiges

Produktvideo ausmacht und wie Werbetreibende die Zielgruppe optimal abholen.