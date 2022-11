Grüne Energie Horváth und Drees & Sommer vereinbaren Partnerschaft auf dem Gebiet Wasserstoffwirtschaft (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die international tätige Managementberatung Horváth und das

auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisierte Beratungsunternehmen Drees &

Sommer SE bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Wasserstoffwirtschaft. Ziel der

Kooperation ist es, Kunden erfolgreich bei der Konzeptionierung und Umsetzung

von Wasserstoffstrategien und -projekten zu beraten. Beide Firmen wollen so

einen Beitrag zum Erreichen europäischer Klimaziele leisten, indem sie

Industrieunternehmen sowie die Öffentliche Hand bei der Emissionsminderung

unterstützen. An ihrer Seite steht der ehemalige Wasserstoffbeauftragte der

Bundesregierung Dr. Stefan Kaufmann.



Europa will erster klimaneutraler Kontinent werden. Für hiesige Unternehmen

bedeutet das, bis 2045 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen. So steht es

im Klimaschutzgesetz 2021 der Bundesregierung. Angesichts der ehrgeizigen

Klimaziele verstärken Horváth und Drees & Sommer ihre bestehende Zusammenarbeit

bei der Beschleunigung der Energiewende, insbesondere auf dem Gebiet der

Wasserstoffwirtschaft. Beide Beratungsunternehmen bündeln dazu ihre Expertisen

in der strategischen und operativen Management- und Projektberatung.