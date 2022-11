project44 sammelt 80 Millionen Dollar einund steigert damit den Wert des Unternehmens auf 2,7 Milliarden Dollar

Trotz des weit verbreiteten Rückgangs bei B2B-SaaS-Bewertungen konnte project44 seinen Unternehmenswert im Vergleich zu Januar um 12 Prozent steigern. Die von Generation Investment Management und der A.P. Moller Holding angeführte Finanzierungsrunde soll die Vision des Unternehmens, Visibilität in Lieferketten und Emissionen zu schaffen, weiter vorantreiben.

ROSTOCK, Germany, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- project44, die führende Plattform für Supply Chain Visibility, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar bekannt, die von Generation Investment Management, einer nachhaltigen Investmentgesellschaft, und A.P. Moller Holding, einer privaten Investmentgesellschaft mit Sitz in Dänemark, angeführt wird. CMA CGM, ein weltweit tätiges Unternehmen für See-, Land-, Luft- und Logistiklösungen, beteiligte sich an der Runde gemeinsam mit den bisherigen Investoren Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs"), TPG, Emergence Capital, Chicago Ventures, Sapphire, 8VC, Sozo Ventures und Omidyar Technology Ventures.