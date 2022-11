METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss erhöht nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal seine Prognose für das laufende Jahr zum zweiten Mal. Die Nachfrage nach Premium- und Luxusgütern koppelt sich damit weiter von einem sich allgemein abschwächenden Konsumklima ab. Hugo Boss sieht zudem nach zweistelligen Wachstumsraten in den vergangenen drei Monaten kein Ende der Kauflaune.

"Wir sind sehr erfreulich in das vierte Quartal gestartet", sagte Finanzvorstand Yves Müller am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Ein Abschwächen der Nachfrage sei dabei nicht zu erkennen. Die Aktie verlor am Vormittag dennoch knapp drei Prozent - laut der Deutschen Bank hat der herrschende Analystenkonsens den Ausblick bereits widergespiegelt. Im dritten Quartal habe der Modekonzern besser als erwartet abgeschnitten und könnte dank des traditionell starken Schlussquartals den angehobenen Jahresausblick sogar noch übertreffen, notierte RBC-Analystin Manjari Dhar. Angesichts des schwierigen Konjunkturumfelds blieben allerdings auch Unsicherheiten.