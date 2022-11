Volksbank Mittelhessen ist "begeistert" von Spitch

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gießen (ots) - Neues Telefonsystem mit Sprachcomputer und KünstlicherIntelligenz steigert die Kundenzufriedenheit, entlastet die Belegschaft, gewährteine nie dagewesene Flexibilität bei Ansagen und gibt jederzeit einen Überblick,wann und warum Kunden anrufenDie Volksbank Mittelhessen, eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands,hat sich für ein Sprachcomputersystem der Spitch AG entschieden und äußert sich"begeistert" über den Einsatz. "Die Kunden erreichen uns schneller undeinfacher, weil die Anrufer genau an der richtigen Stelle landen", sagt MelanieMester, Change Manager bei der Volksbank Mittelhessen. Der Clou: Das neue Systemarbeitet mit Sprachanalyse und Künstlicher Intelligenz. Dadurch kann jederAnrufer in natürlicher Sprache sagen, was sein Anliegen ist, und wird sofort zumzuständigen Ansprechpartner durchgestellt. Wer anruft, wird vomSpitch-Sprachsystem mit den Worten "Herzlich willkommen bei der VolksbankMittelhessen. Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen" begrüßt. Daraufhin kann derAnrufende in natürlicher Sprache kurz erklären, worum es geht. Öffnungszeiten,Online-Banking, Kartenproblem, Geldanlage, Bankschließfach, Immobilien insgesamt erkennt das System 25 verschiedene sogenannte "Intents", alsounterschiedliche Anliegen. Sobald klar ist, worum es geht, stellt das System zurzuständigen Stelle in dem Finanzinstitut durch.Spitch-Anlage löst das Problem der Falsch-DurchstellungenMelanie Mester, Change Manager bei der Volksbank Mittelhessen, erklärt: "Zuvorwaren die unterschiedlichen Abteilungen über verschiedene Telefonnummernerreichbar. Das Problem lag darin, dass Kunden häufig die Nummern vertauschtoder schlichtweg auf der zentralen Nummer angerufen haben. Das führte zunehmenddazu, dass Anliegen bei einem gar nicht zuständigen Ansprechpartner landeten.Ein Online-Experte sah sich mit Fragen nach den Öffnungszeiten der Filialenkonfrontiert, ein Wertpapierberater sollte bei der Eröffnung eines Jugendkontoshelfen, ein Juniorberater wurde in Diskussionen über Anlagestrategienverwickelt. Durch das Spitch-System ist gewährleistet, dass beinahe jede Anfragebeim richtigen Ansprechpartner ankommt."Damit der Sprachcomputer bei möglichst vielen Anrufern versteht, worum es geht,hat Spitch das Fachvokabular der Volksbanken in das System einprogrammiert. Werbeispielsweise "Vereinsliebe" sagt, meint mit Sicherheit das Bonusprogramm desInstituts speziell für Vereine. Wer von "VR Idem" redet, hat Fragen zumdigitalen Unternehmerkredit. Bei "Profi-Cash" geht es um eine