PyroGenesis kündigt Teilnahme an „Brennstoffwechsel“-Projekt mit internationalem Aluminiumkonzern an, um Dekarbonisierung voranzutreiben

MONTREAL, Quebec (3. November 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 20. April 2022, in der es über Neuerungen in seinem Produktangebot für die Aluminiumindustrie berichtete, nun von einem großen internationalen Aluminiumproduzenten beauftragt wurde, diesen bei seinen Dekarbonisierungsmaßnahmen zu unterstützen. Konkret geht es darum, die Einsatzfähigkeit der PyroGenesis-Plasmabrenner als Heizquelle in den Gießereiöfen des Unternehmens (der „Kunde“) zu beurteilen. Auf Ersuchen des Kunden und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wird der Name des Kunden geheim gehalten. Der Kunde zählt zu den größten Aluminiumkonzernen der Welt und ist auf mehreren Kontinenten tätig.

Abbildung 1 – Bild von einem Hochofen mit geschmolzenem Aluminium (Quelle: Shutterstock)

PyroGenesis und der Kunde haben bereits einen Vertrag (die „Vereinbarung“) zur Durchführung einer CFD-Studie (Computational Fluid Dynamics) unterzeichnet, um entsprechende Daten zu sammeln und den Einsatz eines Plasmabrenners in einem Produktionsofen zu bewerten, der an einem der Standorte des Kunden installiert werden soll. Die Studie schreitet zügig voran.

„Diese Vereinbarung ist für uns ein großer Schritt. Es ist die erste, die wir mit diesem Kunden, der in der globalen Aluminiumbranche einen fast beispiellosen Ruf genießt, abschließen“, erläutert Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. „Nur wenige Unternehmen in der Branche haben ein so positives und fortschrittliches Image, wenn es darum geht, die Branche mit neuen und besseren Ansätzen voranzubringen. Wir sind stolz darauf, dass wir als Teil der globalen Strategie dieses Konzerns in Betracht gezogen werden, um ihn bei seinen Dekarbonisierungsmaßnahmen zu unterstützen. Dies ist nur eines von vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich öffentlich zur Notwendigkeit der Emissionsreduktion bekennen und kontinuierlich an der Entwicklung von klimafreundlichen Aluminiumlegierungen arbeiten.“