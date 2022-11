Nachdem der Gold-Future Anfang dieses Jahres sein Vorgängerhoch aus 2020 bei 2.075 US-Dollar getestet hatte, ging das Edelmetall in einen geordneten Abwärtstrend über. Bis Ende August schien die Welt auch noch so weit in Ordnung zu sein, allerdings kam es im Anschluss zu einem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und damit eines größeren Verkaufssignals. Erste Verluste reichten dabei auf 1.614 US-Dollar abwärts. In den letzten Monaten wurde ein hoffnungsvoller Doppelboden in diesem Bereich aufgebaut, dieser steht nach den aktuellen Kursverlusten jedoch zunehmend unter Druck und könnte bei einem Bruch weitere Verluste nach sich ziehen.

Trendbruch wirkt nach

Sollte aus technischer Sicht das Jahrestief bei 1.640 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, ließe sich lediglich eine weitere Abwärtswelle auf die nächstgrößere Unterstützung aus August 2019 bei 1.550 US-Dollar für den Gold-Future ableiten. Gelingt an dieser Stelle keine Stabilisierung, müssten noch einmal weitere Hundert Dollar Abschlag zwingend einkalkuliert werden. Noch könnten Bullen das Blatt drehen, hierzu bedarf es jedoch eines deutlichen Kurssprungs mindestens über 1.700 US-Dollar. Dann würde der Weg in Richtung des einstigen langfristigen Aufwärtstrends um 1.758 US-Dollar frei werden.