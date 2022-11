Frankfurt am Main (ots) - Wirtschaftsprüfer und CFOs prognostizieren eine

europäische Rezession für das kommende Jahr. Das zeigt der Global Economic

Conditions Survey (GECS), eine globale Umfrage des IMA (Institute of Management

Accountants) und der ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) unter

mehr als 900 Management Accountants.



Vertrauen bleibt niedrig





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Vertrauen in die Wirtschaft ist im 3. Quartal 2022 im Vergleich zum 2.Quartal weltweit leicht gestiegen, bleibt insgesamt aber niedrig. Gerade inWesteuropa nahm das Vertrauen aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damitzusammenhängenden Gas- und Strompreise jedoch wieder deutlich ab und hatinzwischen ein Allzeittief erreicht. Auch der Auftragsbestand ging zurück, wobeiWesteuropa den zweitstärksten Rückgang aller Regionen verzeichnete. Ähnlichesgilt für eine mögliche wirtschaftliche Erholung: Obwohl weltweit die Hoffnungnach dem starken Vertrauensverlust im 2. Quartal wieder leicht steigt, ist inWesteuropa davon wenig zu spüren.Das trifft auch auf Deutschland zu. Noch im ersten Halbjahr hatte sich diedeutsche Wirtschaft als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen und war im zweitenQuartal nochmal leicht gewachsen. Allerdings hat sich der Ausblick merklicheingetrübt - die deutsche Wirtschaftsleistung könnte in der zweiten Jahreshälftestagnieren oder sogar rückläufig sein. Im Juli waren sowohl die Produktion alsauch die Auftragseingänge zurückgegangen. http://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2022/20220913-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-september-2022.htmlWeltweit herrscht ein gespaltenes Bild: Während die Zuversicht in Nordamerikaund Westeuropa gering ist, zeigen sich der Nahen Osten und Südasien positiver."Der GECS zeigt, dass schwere Zeiten bevorstehen könnten - dieWahrscheinlichkeit ist hoch. Was wie wann am besten dagegen unternommen werdenkann, kann derzeit niemand genau sagen, zu groß sind die Unsicherheiten in einemextrem volatilen Umfeld", sagt Bernardin Generalao, Director, Regional PartnerRelations bei IMA. "Sicher ist aber: Es gilt, sich zu rüsten und sämtlicheMaßnahmen zu identifizieren, die zu mehr Effizienz und strategischer Weitsichtführen. Im Berufsstand des Management Accountings hilft dabei auch vor allem derEinsatz digitaler Mittel und Methoden, der beim IMA zum Standard in der Lehregehört."Steigende Betriebskosten, weniger InvestitionenIn West-Europa ist der Concern-Index erneut auf Rekordniveau gestiegen.Steigende Betriebskosten führen zu geringeren Investitionen . Die beidenAngstindizes - die Messung der Sorge, dass Kunden und Lieferanten in Konkurs