Ob Polizei, Feuerwehr, Sanitäter oder Rettungsdienste im Katastrophenschutz – bei allen Blaulichtorganisationen ist die schnelle Kommunikation erfolgsentscheidend und häufig lebensrettend. Digitale Kommunikationstechnologien halten hier Einzug in Systemen, in denen bislang etwa Polizei, Militär, Feuerwehr und Rettungsorganisationen in jeweils gesonderten Netzen miteinander kommunizierten und sich dabei auf Sprachdienste beschränken mussten. Frequentis hat mit MissionX eine integierte Ende-zu-Ende-Systemlösung für einsatzkritische Breitbandkommunikation entwickelt. Das technologisch disruptive Potenzial vergleicht das in Wien ansässige Unternehmen mit der Einführung des Smartphones vor 15 Jahren.