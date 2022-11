The Mobility House sichert sich 50 Mio. Euro für den Ausbau der Marktposition im Bereich Smart Charging und Vehicle-To-Grid (V2G) (FOTO)

München/Zürich (ots) -



- The Mobility House sichert sich eine Investitionssumme von rund 50 Mio. Euro

für seine Technologieentwicklung und Expansion in Europa, Nordamerika und

Asien.

- Alle Bestandsinvestoren unterstützen das dynamische Wachstum im Rahmen einer

internen Finanzierungsrunde.

- Die intelligente Integration und Steuerung von Elektroautos sowie deren

Batterien gewinnen am aktuellen Energiemarkt signifikant an Bedeutung, da nur

so ein Gelingen der Energiewende möglich ist.



Die The Mobility House AG schließt eine interne Finanzierungsrunde erfolgreich

ab. Lead-Investor ist Mercuria, Co-Leads sind Ventura Capital und der Green

Gateway Fund. Weitere strategische Investoren sind Mercedes-Benz, Alliance

Venture, Mitsui und die SP Group. Die rund 50 Mio. Euro aus der

Serie-C-Finanzierung werden für den Ausbau der führenden Marktposition im

Bereich Smart Charging und Vehicle-To-Grid (V2G) aufgewendet.





Mithilfe der von The Mobility House entwickelten Technologie ChargePilot sowieder EV Aggregation und Flexibility Trading Platform werden mobile und stationäreBatterien von Elektrofahrzeugen in Pufferspeicher bzw. Flexibilitätspotentialefür die globale Energiewende verwandelt. Denn Elektrofahrzeuge stabilisieren dasEnergiesystem und können erneuerbaren Strom zwischenspeichern. Dadurch werdender Ausbau und die Integration von erneuerbaren Energien gefördert. Die kürzlichverkündete Anbindung des Unternehmens an die europäische Strombörse EPEX SPOT SEsignalisierte bereits einen weiteren Schritt in Richtung der intelligentenVernetzung des Mobilitäts- und Strommarktes."Mit Blick auf die Energiewende sehen wir diese Investition als smarteMöglichkeit, Elektromobilität und erneuerbare Energien - zwei schnell wachsendeSektoren - zu verbinden. Diese Lösung erhöht die Flexibilität der Energiemärkte,die die wachsenden neuen und volatilen erneuerbaren Energiequellen auffangenmüssen ", sagt Jean François Steels, Vice President Energy Transition beiMercuria und Lead-Investor."Wir sehen The Mobility House als die weltweit führende Softwareplattform zurMonetarisierung von Elektrofahrzeugbatterien, die Netzstabilität undSpeicherleistungen für ein zu 100% erneuerbares Energie- und Verkehrssystembereitstellt und das Potenzial hat, über 5% der weltweiten CO 2 -Emissioneneinzusparen ", so Jochen Wermuth, Gründer des Green Gateway Fund und Co-LeadInvestor."The Mobility House ist ein visionäres Unternehmen, das zusammen mit seinenstrategischen Partnern beständig eine Weiterentwicklung der Infrastrukturvorantreibt, die für den Übergang zu sauberer Energie erforderlich ist. Wir sindstolz darauf, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen und zu unterstützen ",erklärt Mo El Husseiny, Gründer von Ventura Capital und Co-Lead Investor." Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns unsere Bestand s investorenentgegenbringen. In den letzten Monaten ist immer deutlicher geworden: der Marktfür Smart Charging und V2G ist da und entwickelt sich rasant. Zudem birgt er einunglaubliches wirtschaftliches und ökologisches Potential , das erschlossenwerden muss. Wir haben die Technologie parat, um diesen bedienen sowiemaßgeblich gestalten zu können und sind jetzt für die zukünftigeWeiterentwicklung unserer Produkte bestens gewappnet ", bekräftigt Robert Hienz,CEO von The Mobility House.Über 'The Mobility House'Eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten - das ist dasZiel von The Mobility House. Unsere Technologie verbindet die Automobil- undEnergiebranche. Wir integrieren durch intelligente Lade- und EnergielösungenFahrzeugbatterien ins Stromnetz. Damit fördern wir den Ausbau erneuerbarerEnergien, stabilisieren das Stromnetz und machen Elektromobilität günstiger.Das Technologieunternehmen The Mobility House wurde 2009 gegründet und ist vonden Standorten Zürich, München und Belmont (CA) weltweit aktiv. Unsere Privat-und Geschäftskunden begleiten wir bei ihrem Einstieg in die Elektromobilitätdurch die Planung, den Aufbau und den Betrieb einer individuellenLadeinfrastruktur. Dabei arbeiten wir als neutraler Anbieter mit vielen Partnernwie Ladeinfrastrukturherstellern, Installationsbetrieben, Backendsystemen,Energieversorgern und Automobilherstellern zusammen. Unser intelligentes Lade-und Energiemanagementsystem ChargePilot und die zugrunde liegende EV AggregationPlatform ermöglicht unseren Kund:innen und Partnern die vorteilhafte undzukunftssichere Integration von Elektrofahrzeugen. Für weitere Informationen:mobilityhouse.com.